Karola le pide a Andrea Valdiri que la desbloque tras inesperado gesto que tuvo con ella

La influenciadora Karola sorprendió a sus millones de fanáticos con su eufórica reacción luego de que la creadora de contenido Andrea Valdiri usara una de sus canciones en sus redes sociales.

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¿Qué gesto tuvo Andrea Valdiri con Karola?

La barranquillera compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, en la que se mostró haciendo ejercicio y agregando la canción "Me tienen dema" de Karola.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaccionó al conocer el gesto que tuvo la influenciadora con ella y se mostró bastante feliz.

"Nena la Valdiri lo subió, voy a llorar, mi amiga la Valdiri, me voy a reconciliar con ella. Tengo muchas emociones encontradas, estaba triste, ahora estoy contenta, ya no sé si estoy contenta o triste", expresó.

Señaló que ella no suele poner música si no le gusta, por lo que, no acepta casi pautas de canciones, por lo que se sintió orgullosa de que le haya gustado su canción.

Además pidió a sus fanáticos un favor, los cuales lo cumplieron a cabalidad, según reveló la Valdiri.

"Díganle a Andrea que me desbloquee para poder repostearlo jajajja", agregó Karola.

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¿Por qué se dejaron de hablar Karola y Andrea Valdiri?

Las famosas terminaron su amistad luego de que tuvieran algunas diferencias durante La casa de los famosos Colombia del 2025, donde la Valdiri defendió a La Jesuu y Karola a Emiro Navarro, provocando algunos cruces de mensajes entre ellas, donde dieron a conocer hasta audios de conversaciones personales.

Por ahora, miles de fanáticos están a la espera de que las dos se puedan reconciliar y hagan contenido juntas.

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Por el momento, se desconoce si Andrea Valdiri la desbloqueó o no, pues la joven no ha reposteado la publicación.

Mientras tanto cada una sigue enfocada en sus respectivos proyectos y entreteniendo a su manera a sus millones de fanáticos, quienes suelen apoyarlas con cada cosa que hacen.

Asimismo, las dos continúan disfrutando de su soltería, pues Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda y Karola señaló que no estaba preparada para tener algo con Eidevin.