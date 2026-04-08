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Alexa Torrex rompió el silencio sobre la polémica que provocó su pleito con Sofía Jaramillo

Alexa Torrex se pronunció sobre las discusiones que hay entre su hermana y la de Sofía Jaramillo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alexa torrex y sofia jaramillo
Alexa Torre habla de su polémica con Sofía Jaramillo/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex se pronunció luego de la polémica que se generó tras su diferencia con la modelo Sofía Jaramillo.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la discusión entre su hermana y Laura Jaramillo?

Después de la controversia que se generó tras terminar su amistad con Sofía Jaramillo por el romance que la caleña tuvo con Felipe Saruma en las ferias en Cúcuta y que las hermanas de cada una salieran a defenderlas, la influenciadora decidió hablar del tema.

alexa torrex tras pleito con sofia jaramillo

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un comunicado en el que se refirió al tema.

Según destacó, ningún miembro de su familia se referirá más al pleito que tuvo ella con su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

"Veo a dos hermanas defendiendo a su hermana y lo entiendo. Yo ya hablé con la mía y, aunque cada persona es libre de dar su opinión, mi familia no volverá a pronunciarse sobre este tema porque saben que no me gusta involucrarlos", dijo.

Asimismo, señaló que no está de acuerdo con que se creen comparaciones entre mujeres por nuestra apariencia, indicando que todas son hermanas a su manera y no existe la necesidad de irse en contra de ella o ponerlas a competir por su físico.

"Nada de esto debió hacerse público, pero las cosas sucedieron así. De mi parte no hay nada más que decir, solo quiero estar bien laboralmente y mantener una relación respetuosa con todas las personas involucradas", agregó.

También destacó que se retira por lo alto deseándole muchas bendiciones, éxitos y prosperidad a Sofía Jaramillo.

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¿Alexa Torrex está en una nueva relación?

Además, aprovechó para aclarar que está soltera y pidió que no involucren con nadie.

alexa torrex emite comunicado sobre pleito con sofia jaramillo

"Cuando decida dejar mi soltería, yo misma se los haré saber. Por ahora les agradezco que no me involucren sentimentalmente con ninguna persona", concluyó.

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Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchos se mostraron apoyándola y otros criticándola.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en sus diferentes redes sociales.

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