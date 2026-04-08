Juliana Calderón rompe el silencio sobre el padre de su hija y confiesa cuánto tiempo llevan

El pasado domingo 2 de agosto, Juliana Calderón tuvo la revelación de género de su bebé, pues tendrá a su hija, Dulce María.

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El embarazo de la empresaria ha sido bastante comentado debido a que hace algunos meses estaba llorando la partida de Juan Manuel, su novio quien falleció en el mismo accidente aéreo que Yeison Jiménez, ya que eran primos y trabajaban juntos.

Por eso, Juliana ha recibido críticas en las cuales le reprochan que el “luto no le duró mucho” y se despachan en su contra porque los internautas considerarían que solo fingió estar dolida por el fallecimiento del joven.

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En cuanto a su actual pareja, era un secreto quién era él, pero ella ya no lo ocultó más y, recientemente dio detalles sobre su relación, sorprendiendo al confesar el tiempo que llevaría con el padre de Dulce María.

¿Cuáles detalles dio Juliana Calderón sobre el padre de su hija?

A través de sus historias en Instagram, Juliana Calderón le respondió a un seguidor cuando le preguntó por el padre de su primera hija.

Juliana Calderón sorprendió al hablar del padre de su hija. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria no dudó en dar detalles los cuales sorprendieron sobre el tiempo que ha pasado desde que lo conoce, por lo que causó más revuelo:

“Lo conocí hace siete años… ha sido la historia de amor más impactante”, además, explicó que, han vivido momentos altos y bajos.

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No dijo si todo ese tiempo han estado juntos, pero lo que sí, es que ha sido una historia que nunca terminó, por lo que sus seguidores se estarían preguntando entonces qué pasó cuando estuvo con Juan Manuel.

¿Qué más reveló Juliana Calderón sobre su pareja?

Juliana Calderón dijo que los detalles de su historia de amor con su pareja la contarán junto a él, pero reveló que es abogado y es “su favorito”.

Juliana Calderón aclaró cómo es su relación con el padre de su hij. (Foto/ Canal RCN)

No dijo nada más sobre él, pero ya no lo está ocultando y dejó claro que estaría muy enamorada de él, además que, está feliz de que él sea el padre de su hija, Dulce María, quien estará a punto de llegar a este mundo para completar a la familia Calderón.