Jorge Enrique Abello intervino tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín

El último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia generó bastantes emociones entre los participantes, especialmente entre Iván Marín y Lina Tejeiro, pues la actriz no se quedó callada y opinó cómo ve la participación de su compañero en la competencia.

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Precisamente, ya van algunos episodios en donde Lina dice que Iván Marín “va en coche” porque lo han salvado de no cocina y para algunos de sus compañeros, él es uno de los participantes que menos cocina.

Cuando hay retos en pareja o grupos, él sabe que la tiene difícil por la poca confianza que tienen los demás cocineros en él; justo lo que se vio reflejado en este último capítulo, porque sus compañeros no querían trabajar con él.

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De hecho, Lina ya dejó clara su postura sobre el comediante y le dijo a Claudia Bahamón que le ofendía cuando su pregunta al mencionar que si cree que podría cocinar mejor que el comediante y ají ya inició la incomodidad.

¿Cuál fue el comentario que hizo Jorge Enrrique Abello para defender a Iván Marín?

En el Instagram de Canal RCN, está el video del incómodo momento que vivieron Iván Marín y Lina Tejeiro durante el último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, en él, hay varios comentarios criticando a la actriz por su comentario contra el comediante.

Jorge Enrique Abello tomó partido en la polémica entre Lina Tejeiro e Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

Fue tanto el revuelo que esto generó que, el mismo Jorge Enrrique Abello reaccionó defendiendo a Iván, escribió: “¡Que no me molesten a mi Ivancito, carajo! ¡Lo que es con Iván, es conmigo!”, añadiendo que él es su adoración.

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Lo que generó más reacciones por el noble gesto que tuvo el actor con su amigo.

¿Lina Tejeiro se ha pronunciado sobre lo que pasó en el capítulo?

La actriz reveló en su red social ‘X’ que, todos dicen lo que los demás quieren escuchar, pero ella dice lo que piensa, y eso también tiene un precio.

Jorge Enrique Abello defendió a Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

Aunque para muchos estuvo bien lo que ella expresó, para otros es cuestionable que, sea honesta lastimando a los demás por sus comentarios, pero valoran la sinceridad y critican que en ese afán de “decir la verdad”, hiera susceptibilidades.