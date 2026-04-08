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Lina Tejeiro respondió sin filtros a quienes la criticaron por enfrentar a Nicolás de Zubiría

La actriz reaccionó a la polémica que generó su discusión con Nicolás de Zubiría y dejó claro que no piensa cambiar su forma de ser.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro rompió el silencio tras la polémica en MasterChef Celebrity y lanzó contundente mensaje
Lina Tejeiro estalló tras la ola de críticas en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Lina Tejeiro volvió a convertirse en tendencia luego del más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del episodio tras un tenso intercambio con uno de los jurados.

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La actriz no solo dio de qué hablar por lo ocurrido durante el reto, sino también por el contundente mensaje que publicó horas después en sus redes sociales, donde respondió a quienes la han criticado por su actitud dentro de la competencia.

Lina Tejeiro respondió sin filtros a quienes la criticaron por enfrentar a Nicolás de Zubiría
Lina Tejeiro rompió el silencio tras la polémica en MasterChef Celebrity y lanzó contundente mensaje (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

Durante el más reciente reto por parejas, Lina Tejeiro cocinó junto a Tavo Bernal, presentando un plato de aborrajados ante los tres chefs jurados.

Sin embargo, la preparación no convenció a los jueces, especialmente a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes hicieron varias observaciones sobre el resultado del plato.

Las críticas no fueron bien recibidas por la actriz, quien respondió a algunos de los comentarios del chef, generando un momento de tensión que rápidamente llamó la atención de los demás participantes.

Como suele ocurrir con los momentos más polémicos del programa, el episodio rápidamente se volvió viral y dividió opiniones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios aseguraron que Lina fue irrespetuosa al responderle al chef, otros consideraron que simplemente defendió su punto de vista y reaccionó de manera natural ante las críticas.

Lina Tejeiro reaccionó a las críticas por su actitud en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro respondió sin filtros a quienes la criticaron por enfrentar a Nicolás de Zubiría (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Lina Tejeiro tras las críticas?

Luego de la emisión del capítulo, Lina Tejeiro decidió pronunciarse a través de su cuenta de X, donde dejó un mensaje dirigido a quienes han cuestionado su comportamiento dentro del reality.

La actriz aseguró que siente que el programa está "muy romantizado" y afirmó que entiende que algunos participantes prefieran responder lo que las personas esperan escuchar, pero que ella no está dispuesta a actuar de esa manera.

También expresó que siempre ha sido una persona que dice lo que piensa, aunque eso pueda traerle consecuencias o generar opiniones divididas.

Finalmente, señaló que la autenticidad suele incomodar mucho más que la complacencia y recordó que quienes realmente la conocen saben cuál es su forma de ser.

Con este mensaje, Lina dejó claro que no tiene intención de cambiar su personalidad dentro de la competencia únicamente para evitar críticas, reafirmando que seguirá expresando lo que piensa, aun cuando eso continúe generando controversia entre los televidentes.

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