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Álvaro Díaz anunció segunda fecha de conciertos en Bogotá; te contamos dónde conseguir las entradas

Álvaro Díaz anunció doble concierto en Bogotá; MegaLive RCN prepara una experiencia única en el Movistar Arena.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá.
Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. (Foto: Dimitrios Kambouris/AFP)

El cantante Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. El puertorriqueño tenía previsto un solo concierto el próximo 3 de septiembre, pero al lograr el “Sold out” decidió abrir una segunda fecha para que sus seguidores puedan disfrutar de su música en vivo.

Álvaro Díaz sigue promocionando su cuarto álbum de estudio.
Álvaro Díaz sigue promocionando su cuarto álbum de estudio. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo es la segunda fecha de presentación del cantante Álvaro Díaz en el Movistar Arena de Bogotá?

La segunda presentación será el próximo 4 de septiembre y ambas fechas prometen una organización de primer nivel gracias a la producción de MegaLive RCN, empresa que se ha destacado por brindar espectáculos inolvidables para los asistentes a sus eventos.

Álvaro Díaz promete una experiencia inmersiva para sus próximas presentaciones en Bogotá.
Álvaro Díaz promete una experiencia inmersiva para sus próximas presentaciones en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se llama el nuevo álbum de Álvaro Díaz?

El cuarto álbum de estudio del artista, Omakase, se inspira en un concepto japonés en el que los comensales se dejan sorprender por el chef.

Díaz traslada esa idea al escenario, ofreciendo un espectáculo inmersivo donde cada detalle (música, visuales y puesta en escena) busca sorprender y conectar con el público.

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La propuesta ha sido aplaudida en diferentes países y ahora llega a Colombia con la promesa de consolidar al artista como una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana.

¿Dónde se pueden conseguir las boletas para los conciertos de Álvaro Díaz en Bogotá?

Las boletas ya están disponibles a través de Tuboleta.com. La recomendación es adquirirlas con anticipación, pues la primera fecha se agotó rápidamente y todo apunta a que la segunda repetirá el mismo fenómeno.

MegaLive RCN garantiza una producción impecable, desde la apertura de puertas hasta el cierre del show, con una logística pensada para que cada asistente viva una experiencia única.

El Movistar Arena, considerado uno de los mejores escenarios musicales del país, se prepara para recibir dos noches consecutivas que marcarán un hito en la carrera de Díaz.

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Los aficionados se preparan desde ya para cantar a todo pulmón Baby Records y todos los éxitos del cantante internacional, en una noche que promete ser inolvidable.

Asimismo, se conoció parte del setlist del cantante que interpretará temas como:

  • SICHEF
  • MDF
  • SELEDA
  • BIMEL
  • PIENSO EN TI
  • PERDISTE EL EMMY
  • TREINEL
  • EN LA MISMA CIUDAD
  • KILO
  • MALASNOTICIAS
  • Problemón

Y otros himnos que han marcado su trayectoria, garantizando un recorrido sonoro por las distintas etapas de su carrera.

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