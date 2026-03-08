La Granja de Zenón llega con su nuevo show a Bogotá; ¿cuándo serán las presentaciones?

La Vaca Lola y sus amigos llegan desde Argentina con su show a Bogotá para cantar, bailar y disfrutar en familia.

La granja de Zenón presenta su nuevo show: Héroes en acción. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo serán las presentaciones de La Granja de Zenón: Superhéroes en acción?

La Granja de Zenón se presentará el próximo 29 de agosto en el Teatro Zea Mays de Chía y el 30 de agosto en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. El evento estará producido por MegaLive RCN y las entradas se podrán encontrar en Ticketshow.co hasta agotar existencias.

La Granja de Zenón llega al país con todos sus personajes y un espectáculo que promete una experiencia mágica para los niños y las familias.

El repertorio incluye canciones como “Bartolito”, “La Vaca Lola” y “La Gallina Turuleca”, que se han convertido en verdaderos himnos para las nuevas generaciones.

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¿La granja de Zenón cambió su propuesta en el escenario?

La propuesta de “Superhéroes en Acción” añade un giro creativo: los personajes se reinventan como héroes que transmiten valores de amistad, solidaridad y trabajo en equipo.

Cada número musical se convierte en una aventura inmersiva en la que los niños podrán participar.

La puesta en escena combina escenografía de gran formato, coreografías y efectos visuales que transforman el escenario en un universo lleno de color y fantasía para que los niños dejen volar su imaginación.

Las puertas se abrirán desde las 3:30 p.m., y con la organización de MegaLive RCN se espera que todo transcurra con eficiencia, brindando a los padres comodidad para poder disfrutar del evento sin preocupaciones externas.

Los organizadores recomiendan obtener las entradas con anticipación y aprovechar las promociones que se ofrecen en las preventas.

La expectativa es alta y se proyecta un lleno total en ambas funciones, por lo que asegurar el acceso temprano es clave para no perderse esta experiencia.

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Lo que comenzó como videos animados en plataformas digitales hoy se ha convertido en un universo musical que padres e hijos disfrutan juntos. Canciones que nacieron en YouTube hoy se transforman en un espectáculo en vivo que une a las familias alrededor de la música infantil.

Un plan que promete convertirse en el recuerdo más especial para quienes acompañen a Bartolito, la Vaca Lola y todos sus amigos en esta aventura.