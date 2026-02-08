Captan a Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose en pleno concierto

Luego de los rumores que señalaban que algo estaría sucediendo entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma, recientemente ambos pusieron fin a las especulaciones luego de que fueran captados besándose en un concierto en las Ferias de Cúcuta, video que claramente causó furor y paralizó las redes sociales.

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¿Cuál es el video de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose?

A través de las redes sociales empezó a circular el video del momento exacto en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el creador de contenido quedaron registrados bastante cercanos disfrutando de una noche al ritmo de Silvestre Dangond.

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En la grabación que no pasó desapercibida entre los internautas, se puede observar perfectamente el instante en el que ambos están cantando y Sofía decide acercarse a Saruma con la intención de darle un beso, que, finalmente ambos terminan besándose y demostrando que, en efecto, algo viene sucediendo.

¿Felipe Saruma y Sofía confirmaron confirmaron su relación?

Como era de esperarse, el beso entre Sofía y Saruma generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes dede hace días venían rumorando que entre los dos pasaba algo, por lo que rápidamente dejaron sus opiniones y no se guardaron nada.

¿Felipe Saruma estrenó romance? Un comentario en vivo lo vinculó con Sofía Jaramillo (Foto Canal RCN)

"Uy no Sofía, eso no se hace, sabiendo que a Alexa le gustaba Felipe", "Y Alexa diciendo q no pelea hombre jajaja", "Me gusta esta pareja", "Siendo honestos se ve mejor con Sofia que con Alexa", "Se ven hermosos", le gusta ser padrastro", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué pasó con Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

Cabe señalar que, los rumores sobre un posible romance entre Jaramillo y Saruma, se dieron días atrás cuando usuarios en redes aseguraban haberlos vistos besándose, sin embargo, hasta ese momento no había ninguna prueba que lo demostrara, hasta hoy, luego de que quedaron grabados compartiendo en el estadio de la ciudad durante el concierto del cantante vallenato.

Por supuesto, esta nueva revelación ha abierto la puerta para que los seguidores de ambas figuras públicas creen que podría formalizarse una relación, no obstante, de momento, lo único que se sabe es que este viaje les permitió coincidir y darse la oportunidad de conocerse.