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Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Ryan Castro sorprendió en la pasarela de importante evento de moda en el que también participó Salomé, hija de James Rodríguez.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia.
Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. (Foto: Ethan Miller/AFP)

El cantante Ryan Castro sorprendió al aparecer como modelo en la reciente edición de Colombiamoda. El evento se realizó en Medellín y reunió a 630 marcas y más de 65 mil personas de 53 países.

Ryan Castro mostró su talento para el modelaje.
Ryan Castro mostró su talento para el modelaje. (Foto: Dimitrios Kambouris/AFP)

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Asimismo, los organizadores del encuentro más importante de la moda del país anunciaron que generaron al menos 2.500 empleos directos e indirectos y que lograron que la economía de la capital paisa moviera aproximadamente 22 millones de dólares entre hotelería, transporte, turismo y gastronomía.

¿Cuántas pasarelas se realizaron en Colombiamoda 2026?

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó que se realizaron 35 pasarelas en los días de evento y contaron con la presencia de grandes personalidades como el cantante urbano.

En el video se le puede ver al paisa desfilando mientras sonaba de fondo uno de sus temas. Además, Ryan aprovechó para bailar con dos de sus compañeras, ocasionando la ovación de los asistentes.

Ryan Castro desfiló a ritmo de sus canciones.
Ryan Castro desfiló a ritmo de sus canciones. (Foto: Romain Maurice/AFP)

¿Salomé Rodríguez desfiló en Colombiamoda 2026?

En las pasarelas, también hizo su debut Salomé, hija del futbolista James Rodríguez, quien desfiló prendas de una reconocida marca colombiana.

La menor inició a su camino en el mundo de la moda, mostrando seguridad en la pasarela.

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Por su parte, James sigue sin equipo luego de su participación en el Mundial 2026. Colombia quedó eliminada en octavos contra Suiza y el jugador no destacó como se esperaba.

Desde entonces, su futuro deportivo ha estado lleno de incertidumbre: los rumores sobre posibles fichajes han circulado en distintos medios, pero hasta ahora ninguno se ha concretado.

La falta de equipo para James también abre interrogantes sobre su continuidad en la élite del fútbol.

Aunque su talento es indiscutible, las exigencias del mercado y el rendimiento reciente han puesto en duda cuál será su próximo destino.

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Por otro lado, James también está envuelto en un escándalo en el que supuestamente habría tenido un enfrentamiento en el camerino con Jhon Jader Durán, situación en la que se vio involucrado el técnico Néstor Lorenzo y que habría sido el detonante para que el joven delantero abandonara la concentración de la selección mayor.

La Federación Colombiana de Fútbol decidió renovar el contrato de Lorenzo, lo que asegura continuidad en el proceso y deja abierta la incógnita sobre el futuro de James dentro de la selección.

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