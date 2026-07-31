En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmar su compromiso con un hombre.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ver el importante momento por el que está a punto de atravesar el destacado cantante.

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¿Quién es el reconocido cantante que anunció su compromiso?

El nombre de Sam Smith se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser uno de los cantantes más influyentes del mundo, sino también, por confirmar que se casará con el diseñador de modas Christian Cowan.

La noticia fue principalmente confirmada a través de una entrevista con el medio internacional ‘The New York Times’, en el que anunció la noticia de su compromiso, dejando en claro que está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida.

Sam Smith anunció su compromiso | AFP: Matt Winkelmeyer

Recientemente, el medio de comunicación internacional ‘The New York Times’, confirmó la noticia en el que el cantante aprovechó la oportunidad para anunciar su compromiso, pues, expresó las siguientes palabras:

“A sus 34 años, Smith ha dedicado los últimos tres años a explorar esa necesidad, mientras su vida daba un giro inesperado. Se mudó a Nueva York desde su Inglaterra natal por un chico, el diseñador de moda Christian Cowan, quien ahora se ha convertido oficialmente en su prometido, según reveló Smith a The New York Times con una sonrisa radiante”.

¿Quién es Christian Cowan y por qué ha tenido importante visibilidad en su carrera?

El nombre de Christian Cowan ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por todos los logros que ha llevado a cabo en su carrera al ser un destacado diseñador de modas, sino también, por la estable relación que tiene con Sam Smith.

Así también, Christian ha aprovechado la oportunidad para compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 300 mil seguidores, varias confecciones que realiza en su trabajo en el que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento han desfilado.