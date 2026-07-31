Mateo Varela tuvo su primer inconveniente en su casa recién remodelada, ¿qué pasó?

Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, enfrentó su primer inconveniente en el hogar que recién remodeló junto a su prometida, la actriz Norma Nivia. El joven influenciador compartió la situación que vivió en su nuevo hogar, justo cuando comenzaba a disfrutar de este espacio.

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¿Cuál fue el inconveniente que tuvo Mateo Varela en su casa recién remodelada?

Mateo Varela tuvo un curioso inconveniente en su apartamento recién remodelado luego de quedarse por fuera de la vivienda al dejar las llaves dentro y no darse cuenta de que no las tenía consigo.

La sorpresa que recibió Mateo Varela en su casa recién remodelada tras mudarse. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido compartió el momento en sus redes sociales, donde mostró que tuvo que recurrir a un cerrajero para poder abrir la puerta de su casa, cuya cerradura habría sido cambiada durante el proceso de remodelación.

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Para ese momento, Norma Nivia no se encontraba en el lugar, pues había viajado a la casa de sus padres para recoger a sus gatos, quienes habían permanecido allí mientras terminaban las adecuaciones del apartamento.

Aunque Mateo no explicó con palabras lo ocurrido, sus seguidores entendieron la situación por los emojis de llaves y preocupación que acompañaron la publicación, mientras se veía al hombre trabajando en la cerradura.

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Lo cierto es que el hecho no fue grave y terminó siendo tomado con humor no solo por el influenciador, sino también por los cientos de seguidores que acumula en su cuenta oficial de Instagram, donde informó toda la situación.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia ante el inconveniente que vivió en su apartamento recién remodelado?

Norma Nivia aún no se ha pronunciado públicamente sobre el inconveniente que vivió su prometido en el apartamento recién remodelado. Aunque el contenido fue publicado hace varias horas, la actriz no ha hecho referencia al hecho en sus redes sociales y, al parecer, continúa disfrutando de la visita junto a sus papás.

Por su parte, Mateo Varela tampoco ha compartido una nueva actualización sobre lo ocurrido después de revelar el inconveniente, por lo que se desconoce si la situación ya fue solucionada.