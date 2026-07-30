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¿Para qué sirven los neuroestimuladores que le pusieron a La Segura y cómo funcionan en el cuerpo?

La Segura reveló que los neuroestimuladores no funcionaron en su caso, y aquí te contamos qué son y para qué sirven.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura confesó que los neuroestimuladores no le dieron los resultados esperados.
La Segura confesó que los neuroestimuladores no le dieron los resultados esperados. (Foto: Canal RCN - Freepik)

La Segura reveló recientemente en sus redes sociales que los neuroestimuladores que le habían puesto en la espalda para aliviar los dolores crónicos no le sirvieron. Te contamos para qué sirven y cómo funcionan en el cuerpo.

La Segura sufre de dolores crónicos desde hace uno años.
La Segura sufre de dolores crónicos desde hace uno años. (Foto: Canal RCN)

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Los problemas de salud de La Segura comenzaron hace varios años debido a un at3nt4d0 en el que recibió heridas de consideración que afectaron su columna y su movilidad.

Desde entonces, la caleña ha enfrentado un camino complejo de tratamientos médicos, terapias y procedimientos que buscan mejorar su calidad de vida.

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¿Para qué sirven los neuroestimuladores?

Durante los últimos meses, la creadora de contenido probó los neuroestimuladores, dispositivos con forma de reloj que se ponen en la espalda diseñados para enviar impulsos eléctricos a la médula espinal con el fin de reducir la percepción del dolor.

Aunque este método suele ser efectivo en la mayoría de los pacientes, La Segura confesó que en su caso no ha funcionado y que su médico le recomendó buscar nuevas alternativas.

Ella misma aseguró que ya ha intentado varias opciones sin obtener los resultados esperados.

Estos aparatos se pueden graduar según el nivel de estimulación requerido, lo que permite adaptarlos a las necesidades de cada paciente.

Es importante aclarar que los neuroestimuladores no curan el dolor, sino que lo hacen más llevadero.

Por eso, se consideran una herramienta de apoyo para quienes sufren condiciones crónicas que afectan su movilidad

En medio de estas dificultades de salud, La Segura se ha mantenido activa en sus redes sociales, promocionando los productos de su empresa y generando contenido para su comunidad digital.

Su actitud muestra que, aunque el dolor físico persiste, el compromiso con sus proyectos es más importante.

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¿La Segura quiere tener un segundo hijo?

Por otro lado, La Segura también habló hace unos días sobre estar pensando junto a Ignacio Baladán en tener un segundo hijo.

Sin embargo, las complicaciones derivadas de su dolor crónico podrían retrasar esos planes. La creadora de contenido ha manifestado que la maternidad por segunda vez es un deseo que mantiene vivo, pero que su salud debe ser prioridad antes de tomar una decisión tan importante.

La Segura participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.
La Segura participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)
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