Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?

La influenciadora y modelo mexicana Karely Ruíz fue víctima de hurto en su casa en San Nicolás de los Garza en Nuevo León.

Un grupo de asaltantes irrumpió en la casa de Karely Ruíz en la madrugada. (Foto:Freepik)

¿Qué dijeron las autoridades sobre el hurto en la casa de Karely Ruíz?

Según las autoridades, los asaltantes irrumpieron en la vivienda en la madrugada cuando todos dormían y sometieron a la creadora de contenido, su pequeña hija y a su esposo, quien resultó herido en la cabeza al tratar de oponerse al incidente.

Asimismo, informaron que se llevaron aproximadamente 20 mil pesos mexicanos en efectivo, joyería y varios electrodomésticos para luego huir con rumbo desconocido.

Las autoridades de Nuevo León informaron que se abrió una investigación formal y que se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Además, se ofreció una recompensa a quienes puedan aportar información que ayude a esclarecer el caso. La policía local reforzó la vigilancia en el sector y pidió a los vecinos colaborar con cualquier dato que pueda ser útil.

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre el incidente en su casa?

Karely, por su parte, se manifestó a través de su cuenta de Instagram agradeciendo a Dios porque ella y su familia están bien y asegurando que lo material se recupera.

Ruíz anunció que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y agradeció a su comunidad digital por los mensajes de apoyo.

“Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien”, escribió Karely Ruíz en su publicación.

Según la Fiscalía de Nuevo León, Jhon Echeverry, esposo de Karely, se encuentra fuera de cualquier peligro luego de ser revisado por los médicos.

los especialistas confirmaron que su estado de salud es estable y que podrá continuar con su recuperación en casa.

Artículos relacionados Thalía Estilista de Thalía reveló dónde guarda la cantante los trajes más icónicos de su carrera artística

La publicación de Karely Ruíz no solo recibió miles de mensajes de apoyo de sus seguidores, también se llenó de comentarios de figuras reconocidas del mundo digital.

Entre ellas, Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, quien ha construido una gran comunidad en México gracias a su participación en un reality en ese país. Ambas lamentaron lo sucedido y expresaron públicamente su respaldo a la influenciadora.