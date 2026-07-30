Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Reconocido cantante asistió a concierto de Karol G y los relacionan sentimentalmente

Por esta razón relacionan a la artista Karol G con famoso cantante que estuvo presente en uno de sus conciertos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
drake en concierto de karol g
Drake apareció en concierto de Karol G/AFP: VALERIE MACON

La cantante Karol G vuelve a ser noticia entre sus millones de fanáticos donde la relacionan sentimentamente con famoso cantante.

Artículos relacionados

¿Con quién está relacionando sentimental a Karol G?

La artista estuvo recientemente en Toronto en su gira "Viajando por el mundo Tropitour", donde cautivó a sus fieles fanáticos con su música y puesta en escena.

karol g en toronto

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales fue la asistencia del cantante Drake a su concierto, quien estuvo disfrutando del show de la artista desde un lugar VIP.

Asistentes lograron grabarlo ingresando al concierto y posteriormente durante el show las cámaras lo captaron y mostraron en pantalla, causando revuelo entre el público.

Artículos relacionados

¿Por qué relacionan a Karol G y a Drake sentimentalmente?

Desde hace varias semanas se venía relacionando el nombre de Karol G y Drake luego de que el artista lanzara para muchos de sus fanáticos un guiño a la Bichota en sus historias de Instagram.

drake asiste a concierto de karol g

Muchos señalaron que podría tratarse del inicio de una colaboración musical, mientras que otros sugirieron que podría ser el comienzo de un nuevo romance.

Dichas especulaciones aumentaron tras la aparición del rapero en el show de la cantante, donde muchos destacaron que la estaría apoyando y acortejando.

Otros han opinando en redes sociales que quizás por su cercanía con Drake, la artista habría terminado su relación con Feid.

Artículos relacionados

Por ahora, ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, pero muchos siguen especulando sobre el tema, indicando lo mucho que les gustaría ver a la paisa nuevamente enamorada.

Mientras tanto, Karol G sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto", el cual saldrá a la luz el próximo 7 de agosto y con el que ha generado gran expectativa.

En el mismo concierto en Toronto hizo el anuncio y a través de su cuenta de Instagram, donde mostró la portada y confirmó que este álbum lo identificará completamente con el color azul, diferente a "Tropicoqueta" que lo hizo con el color naranja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Le pidieron canción de Shakira a Karol G Karol G

Le pidieron una canción de Shakira a Karol G en pleno concierto: así reaccionó

Karol G subió una fan al escenario para cantarle la canción que quisiera y le pidió una de Shakira.

Arcángel aparece utilizando oxígeno Arcángel

Famoso artista apareció utilizando válvula de oxígeno y encendió las alarmas, ¿qué le pasó?

Las alarmas se encendieron luego que se viralizara la foto de un famoso reguetonero utilizando una válvula de oxígeno.

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

El puertorriqueño ha causado controversia tras lanzar una polémica frase en un concierto que asocian con Karol G.

Lo más superlike

juanda caribe se muda a medellin Juanda Caribe

Juanda Caribe presumió cómo quedó su nuevo apartamento en Medellín

Juanda Caribe sorprendió al mostrar su nuevo hogar, cerca del de Mariana Zapata.

Luto en el FPC Deportes

Falleció reconocido exfutbolista colombiano a los 33 años: esto se sabe

Belén Alonso comparó a dos equipos y Emmanuel Restrepo no ocultó su inconformidad en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Emmanuel Restrepo se disgustó con Belén Alonso por incómoda comparación? Esto fue lo que pasó

Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones. Talento internacional

Lamine Yamal podría enfrentar problemas psicológicos por las constantes comparaciones, según expertos

Harry Styles fue captado caminando por las calles de Ciudad de México. Harry Styles

Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?