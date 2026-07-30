Reconocido cantante asistió a concierto de Karol G y los relacionan sentimentalmente

La cantante Karol G vuelve a ser noticia entre sus millones de fanáticos donde la relacionan sentimentamente con famoso cantante.

¿Con quién está relacionando sentimental a Karol G?

La artista estuvo recientemente en Toronto en su gira "Viajando por el mundo Tropitour", donde cautivó a sus fieles fanáticos con su música y puesta en escena.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales fue la asistencia del cantante Drake a su concierto, quien estuvo disfrutando del show de la artista desde un lugar VIP.

Asistentes lograron grabarlo ingresando al concierto y posteriormente durante el show las cámaras lo captaron y mostraron en pantalla, causando revuelo entre el público.

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¿Por qué relacionan a Karol G y a Drake sentimentalmente?

Desde hace varias semanas se venía relacionando el nombre de Karol G y Drake luego de que el artista lanzara para muchos de sus fanáticos un guiño a la Bichota en sus historias de Instagram.

Muchos señalaron que podría tratarse del inicio de una colaboración musical, mientras que otros sugirieron que podría ser el comienzo de un nuevo romance.

Dichas especulaciones aumentaron tras la aparición del rapero en el show de la cantante, donde muchos destacaron que la estaría apoyando y acortejando.

Otros han opinando en redes sociales que quizás por su cercanía con Drake, la artista habría terminado su relación con Feid.

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Por ahora, ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, pero muchos siguen especulando sobre el tema, indicando lo mucho que les gustaría ver a la paisa nuevamente enamorada.

Mientras tanto, Karol G sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto", el cual saldrá a la luz el próximo 7 de agosto y con el que ha generado gran expectativa.

En el mismo concierto en Toronto hizo el anuncio y a través de su cuenta de Instagram, donde mostró la portada y confirmó que este álbum lo identificará completamente con el color azul, diferente a "Tropicoqueta" que lo hizo con el color naranja.