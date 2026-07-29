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Famoso artista apareció utilizando válvula de oxígeno y encendió las alarmas, ¿qué le pasó?

Las alarmas se encendieron luego que se viralizara la foto de un famoso reguetonero utilizando una válvula de oxígeno.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Arcángel aparece utilizando oxígeno
El famoso reguetonero se dejó ver utilizando oxígeno. (Fotos Freepik e IA)

Una fotografía de un reconocido artista utilizando una válvula de oxígeno comenzó a circular rápidamente en redes sociales y de inmediato despertó preocupación entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el famoso reguetonero que apareció utilizando una válvula de oxígeno?

El cantante puertorriqueño Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, tiene preocupados a sus seguidores tras mostrarse utilizando este dispositivo médico.

Árcangel volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por algo relacionado con su música o conciertos, sino por unas fotos suyas.

El reguetonero puertorriqueño preocupó a sus seguidores luego de compartir una serie de fotografías y colocar un misterioso mensaje.

Jefe! Estoy cansado.

arcangel le responde a anuel aa
Arcángel preocupa tras publicar foto utilizando oxígeno. (Foto AFP)

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¿Por qué Árcangel apareció usando una cánula de oxígeno?

La imagen muestra al intérprete de éxitos como "Me Prefieres a Mí", "Hace Mucho Tiempo" y "Pa' Que la Pases Bien" utilizando una válvula de oxígeno mientras descansa.

Hasta el momento, el cantante no ha explicado si el uso de la válvula de oxígeno está relacionado con alguna condición médica específica o si se trata de una medida temporal durante su recuperación o rutina personal.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Arcángel?

La preocupación de sus fanáticos no surgió de la nada. En los últimos años, Árcangel ha revelado públicamente que ha enfrentado varios problemas de salud, especialmente relacionados con su corazón.

.En abril de 2025, Árcangel reveló que fue sometido a una delicada cirugía del corazón. En ese momento, el propio artista aseguró que tenía un "corazón enfermo y malherido".

Desde entonces el reguetonero ha hablado en distintas oportunidades sobre la importancia de cuidar su salud.

A pesar de ello, nunca se ha alejado por completo de la música y ha continuado realizando giras y lanzando nuevos proyectos.

Arcángel, cantante de reguetón puertorriqueño
Arcángel ha tenido problemas médicos en el último año. (Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for Churchill Downs/AFP )

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¿Por qué una persona puede necesitar una cánula de oxígeno?

El uso de una cánula nasal para suministrar oxígeno no necesariamente significa que una persona esté atravesando una emergencia médica.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la oxigenoterapia consiste en suministrar oxígeno adicional a las personas cuyos niveles de oxígeno en la sangre son bajos o que, por alguna condición médica, necesitan un mayor aporte para que sus órganos funcionen adecuadamente.

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