Las versiones sobre un supuesto diagnóstico de VIH de un reconocido cantante tomaron fuerza en redes sociales luego de que comenzaran a circular unas pruebas que, según algunos usuarios, confirmarían la enfermedad. Ante la creciente polémica, el artista decidió pronunciarse y aclaró su postura frente a la información que se hizo viral.

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¿Quién es el famoso cantante que fue señalado de supuestamente tener VIH?

En las últimas semanas comenzó a circular en redes sociales un video compartido por un influenciador que aseguró haber adquirido un contenedor que pertenecía al cantante puertorriqueño Anuel AA en donde supuestamente había encontrado las pruebas que confirmaría que su estado de salud estaba comprometido tras ser diagnosticado con VIH.

¿Qué dijo Anuel AA sobre los rumores de VIH? Esta fue su respuesta ante la polémica. (Foto AFP: Robyn Beck).

Según se aprecia en el video, que rápidamente se viralizó, el contenedor supuestamente tenía en su interior varias pertenencias del artista, entre ellas ropas, zapatos y una serie de premios que supuestamente tenían su nombre escrito en él.

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Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue el hecho de haber obtenido las pertenencias del famoso, sino que también tenía una maleta llena de medicamentos para tratar esta enfermedad.

¿Qué dijo Anuel AA tras ser señalado de tener VIH?

Poco después de que el rumor tomara fuerzas en redes sociales, y medios de comunicación comenzaran a cubrir la noticia, Anuel AA reapareció por medio de sus redes sociales para referirse a la polémica.

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El cantante puertorriqueño compartió una serie de mensajes por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en las que dejó clara su postura y desmintió dichas afirmaciones.

Aunque no hizo una mención directa a los medicamentos que supuestamente confirmaban una enfermedad, Anuel AA dejó claro que dichas pertenencias no eran de él.

Anuel AA rompió el silencio tras rumores de VIH. (Foto AFP: Robyn Beck).

“Yo con 6 casas, ¿voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de un perro? Para guardar ropa tirada en el piso, como si yo no tuviera donde vivir o no tuviera un basurero para botar esas 15 camisetitas…”

De esta manera, Anuel AA respondió a los rumores que se tomaron las redes sociales y aseguró que los objetos mencionados no le pertenecían.