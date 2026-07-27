El mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido exjugador quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, fuentes internacionales han revelado que el jugador perdió la vida en medio de un accidente de tránsito, generando un sentido vacío por parte de los hinchas del fútbol.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Kalilou Traoré se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales, no solo por el importante legado que dejó en su carrera, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Kalilou Traoré. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo en el que jugó durante dos temporadas ‘FC Sochaux – Montbéliard’, quien expresó las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 121 mil seguidores:

“El FC Sochaux-Montbéliard lamenta profundamente el fallecimiento de su exjugador Kalilou Traoré, a los 38 años. Internacional maliense, jugó en el FCSM entre 2012 y 2014, disputando 11 partidos de la Ligue 1 con la camiseta amarilla y azul. El club expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, expresó el equipo en la descripción de la publicación.

¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte del futbolista?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento del reconocido futbolista, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales por la causa de su fallecimiento.

Esto se sabe sobre la causa de la muerte de Kalilou Traoré. | Foto: Freepik

Lo que se sabe hasta el momento de la causa del fallecimiento de Kalilou Traoré fue en medio de un accidente de tránsito.

¿En cuáles equipos debutó Kalilou Traoré en su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que Kalilou Traoré dejó un importante legado a lo largo de su carrera, en especial, por hacer parte de la Selección de Malí y, de igual modo, por hacer parte de otros equipos como: wydad de Marruecos y el club croata Istra.

Aunque la carrera del exfutbolista fue corta a raíz de una decisión propia de la cual se desconoce, varios hinchas del fútbol y allegados han recordado el gran legado que dejó en su carrera.