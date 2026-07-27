Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?

Se confirmó el fallecimiento del exfutbolista en medio de un desafortunado hecho en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido exfutbolista que falleció? | Fotos: Freepik

El mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido exjugador quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, fuentes internacionales han revelado que el jugador perdió la vida en medio de un accidente de tránsito, generando un sentido vacío por parte de los hinchas del fútbol.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Kalilou Traoré se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales, no solo por el importante legado que dejó en su carrera, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Kalilou Traoré. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo en el que jugó durante dos temporadas ‘FC Sochaux – Montbéliard’, quien expresó las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 121 mil seguidores:

“El FC Sochaux-Montbéliard lamenta profundamente el fallecimiento de su exjugador Kalilou Traoré, a los 38 años. Internacional maliense, jugó en el FCSM entre 2012 y 2014, disputando 11 partidos de la Ligue 1 con la camiseta amarilla y azul. El club expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, expresó el equipo en la descripción de la publicación.

¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte del futbolista?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento del reconocido futbolista, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales por la causa de su fallecimiento.

Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?
Esto se sabe sobre la causa de la muerte de Kalilou Traoré. | Foto: Freepik

Lo que se sabe hasta el momento de la causa del fallecimiento de Kalilou Traoré fue en medio de un accidente de tránsito.

¿En cuáles equipos debutó Kalilou Traoré en su amplia trayectoria profesional?

Artículos relacionados

Cabe destacar que Kalilou Traoré dejó un importante legado a lo largo de su carrera, en especial, por hacer parte de la Selección de Malí y, de igual modo, por hacer parte de otros equipos como: wydad de Marruecos y el club croata Istra.

Aunque la carrera del exfutbolista fue corta a raíz de una decisión propia de la cual se desconoce, varios hinchas del fútbol y allegados han recordado el gran legado que dejó en su carrera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Vigilante grabó a un supuesto niño fantasma en un reconocido cine de Colombia Viral

Vigilante grabó la aparición de un supuesto niño fantasma en reconocido cine de Colombia | VIDEO

Vigilante vivió momentos de pánico tras ver la figura de un supuesto niño fantasma en reconocido cine de Colombia.

Arquero de cabo verde llora Viral

Arquero de Cabo Verde conmueve entre lágrimas tras firmar millonario contrato

Este fue el contrato que firmó Vozinha, portero de Cabo Verde, quien cautivó tanto en el Mundial 2026.

Bebé recién nacido sujetando la mano del médico Viral

VIDEO | Recién nacido se hace viral al no soltar al médico que lo recibió al nacer

Un recién nacido protagonizó un emotivo momento al aferrarse al médico que lo recibió, conquistando a miles en redes sociales.

Lo más superlike

Lina Tejeiro compartió emotiva escena entre su perrito y su pancita de embarazo Lina Tejeiro

¡Pura ternura! El perrito de Lina Tejeiro derrite las redes consintiendo su pancita de embarazada

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al compartir un emotivo momento entre su perrito y su pancita de embarazo.

anuel aa y arcangel Anuel AA

Nuevo rifirrafe entre Anuel AA y Arcángel: se lanzaron fuertes mensajes en conciertos

Emiro Navarro reaccionó a salida de Hugo Gómez Emiro Navarro

Emiro Navarro reaccionó a la salida de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo