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Nuevo rifirrafe entre Anuel AA y Arcángel: se lanzaron fuertes mensajes en conciertos

El artista Arcángel no tardó en responderle a Anuel AA tras irse en su contra una vez más.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
anuel aa y arcangel
Anuel AA y Arcángel tienen nuevo enfrentamiento/AFP: Robyn Beck/Arturo Holmes

Los cantantes Anuel AA y Arcángel han protagonizado un nuevo enfrentamiento, reiterando la gran rivalidad que hay entre ellos.

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¿Por qué hay nuevo rifirrafe entre Anuel AA y Arcángel?

El puertorriqueño Anuel AA, que reapareció hace algunas semanas en redes sociales y en los escenarios, sorprendió al tirarle nuevamente al artista Arcángel, con quien ha tenido varios altercados en el pasado.

anuel aa contra arcangel

En pleno concierto se fue contra el artista otra vez juzgando su talento.

"Que recuerde que su mejor canción en los últimos 10 años fue conmigo lambebich*", expresó el artista.

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¿Cómo le respondió Arcángel a Anuel AA?

El artista Arcángel aprovechó en uno de sus shows para reaccionar a las declaraciones de Anuel AA, donde arremetió sin filtro en su contra.

arcangel le responde a anuel aa

"Es brutísimo, que lo único que tiene es dinero, es un analfabeta. En los últimos 10 años tú estabas en Puerto Rico sacándote los mocos y cuando conociste a la maravilla te pusiste tan nervioso que duraste dos días para grabar una mi*rda de verso, incluso dices que esa fue la canción que te internacionalizó a ti, yo no, ya yo era internacional", expresó.

Asimismo, lo tildó de "igualado, bastardo, est*pido", entre otros fuertes calificativos.

Además, concluyó diciendo que él cantaba mejor que Anuel y sin autotune en vivo.

Luego de las declaraciones de cada uno, miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales, destacando que muchos creían que ese enfrentamiento entre ellos había terminado, mientras que otros tomaron postura por cada uno.

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Cabe destacar que, el cantante Arcángel estará en el mes de septiembre en Medellín, donde espera cautivar a miles de fanáticos con su puesta en escena y sus éxitos musicales.

Por su parte, Anuel AA también sigue sorprendiendo con sus presentaciones y promocionando su nueva música; además de desmentir algunas polémicas en las que ha estado involucrado luego de que alguien filtrara un video con supuestos premios de él que habría dejado botados.

Mientras tanto, los fanáticos de los cantantes siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y si habrá nuevas tiraderas al respecto.

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