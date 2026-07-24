Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

En México se han presentado más de 860 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo el pasado 17 de julio.

Las autoridades mexicanas en alerta tras sismo en Ciudad Hidalgo. (Foto: Freepik)

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¿Por qué se han presentado tantas réplicas tras el sismo en México?

Según el Servicio Sismológico Nacional, desde la fecha hasta hoy, el movimiento telúrico se ha ido intensificando como parte de un fenómeno de reajuste natural de la corteza terrestre.

Las autoridades han estado al frente de la situación manteniendo un sistema de prevención de desastres y un monitoreo constante para mantener a la población informada sobre cualquier novedad.

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Aunque esta clase de actividad terrestre es común tras un sismo, no es normal que se den réplicas en cantidades tan elevadas.

Los expertos han manifestado que esta clase de situaciones tiende a disminuir con el tiempo, pero que no descartan la posibilidad de que se presente otro gran movimiento, por lo que los pobladores de la zona deben estar preparados para cualquier eventualidad.

México, Guatemala y El Salvador en alerta de tsunami tras sismo. (Foto: Freepik)

¿Qué recomendaciones han hecho las autoridades tras las réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo?

Asimismo, los organismos oficiales hicieron un llamado para que las personas se informen mediante los canales autorizados y no crean ni repliquen información falsa en las plataformas digitales, evitando así el pánico colectivo.

Además, recomendaron a las familias tener listos kits de emergencia que cuenten con linternas, agua potable y botiquín de primeros auxilios.

El gobierno mexicano, junto con organismos especializados, ha reforzado los sistemas de alerta temprana y ha intensificado las campañas de información en medios oficiales.

Se han realizado simulacros en escuelas y comunidades, recordando la importancia de mantener la calma y seguir protocolos de seguridad.

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Además, se han habilitado refugios temporales para quienes prefieren no permanecer en sus viviendas y se han distribuido kits de emergencia en zonas rurales.

Algunos de estos movimientos de tierra han sido tan fuertes que incluso se han sentido en países vecinos como Guatemala y El Salvador, ocasionando que las tres naciones emitieran una alerta preventiva por un posible tsunami.

Aunque finalmente no se registró un fenómeno de esa magnitud, la advertencia sigue vigente debido a las múltiples réplicas.