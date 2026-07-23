Luisito Comunica le pidió disculpas al fandom de BTS tras sus polémicos comentarios; ¿qué dijo?

Luisito Comunica sorprendió al pedirle disculpas públicamente al fandom de la banda surcoreana BTS luego de que lo funaran en redes sociales por sus comentarios sobre la presentación de la agrupación en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

BTS se presentó en el show de medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

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¿Por qué el fandom de BTS tiene funado a Luisito Comunica?

En un video publicado en su Instagram, el creador de contenido explicó lo sucedido y dijo que su intención jamás fue desmeritar el profesionalismo de los artistas.

Durante la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, realizada en Nueva York, se llevó a cabo el primer show de medio tiempo en un evento mundialista con la participación de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay, entre otros.

Luisito compartió un clip en el que aseguraba que la gente no estaba contenta con la presentación de los asiáticos y que ni siquiera se sabían las canciones.

Sus palabras desataron una tormenta digital: el fandom de BTS no solo dejó de seguirlo en masa, también lo atacó con mensajes e insultos que lo llevaron a confesar que sentía miedo por la situación.

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Desde entonces, el influenciador ha recibido advertencias constantes de los seguidores de la agrupación, a quienes calificó como uno de los fandoms más grandes y poderosos del planeta, capaces de “arruinar vidas” en el mundo digital.

El mexicano reconoció que sus palabras no fueron las adecuadas y que el tono de su comentario pudo interpretarse como una falta de respeto hacia los artistas.

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En su video, aseguró que no quiere enfrentarse a una comunidad tan influyente y que prefiere aceptar su error antes de convertirse en blanco de una campaña de desprestigio.

Luisito también dijo que no quiere que un malentendido afecte su carrera en las plataformas digitales.

Luisito Comunica aseguró que no quiere problemas con uno de los fandoms más grandes y poderosos del mundo. (Foto: KIM Min-Hee/AFP)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de BTS ante las disculpas de Luisito Comunica?

La disculpa, sin embargo, no convenció a todos. Muchos internautas señalaron que el clip parecía más una estrategia para recuperar seguidores y monetización que un acto genuino de arrepentimiento.

La presentación de BTS en el Mundial fue vista como un momento de orgullo para la comunidad K-pop, y cualquier comentario negativo se interpretó como una ofensa.

El episodio dejó en evidencia la fuerza de los fandoms en la era digital y cómo una opinión puede transformarse en un problema para los creadores de contenido.