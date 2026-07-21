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Octavio murió en Pa' Seguirte Queriendo: así fue el inesperado momento que marcó el estreno

Octavio tuvo un inesperado desenlace en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo
Así fue el inesperado final de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango. (Foto: Canal RCN)

El regreso de Pa' Seguirte Queriendo al Canal RCN dejó una inesperada noticia que sorprendió a más de uno: la muerte de Octavio, personaje interpretado por el actor Luis Eduardo Arango.

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¿Cómo ocurrió la muerte de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo?

Luego de seis años dentro de la historia, Mauricio, Dany, Isabel, Lola, Toño, Octavio, Azucena, Jorge Morales y los demás personajes volvieron a la pantalla para mostrar cómo han cambiado sus vidas con el paso del tiempo.

La nueva etapa presenta a Isabel en su adolescencia y los nuevos retos familiares que enfrentan Mauricio y Dany mientras continúan criando a las dos niñas.

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En el primer capítulo de Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN, Octavio y Azucena estaban celebrando un nuevo aniversario.

La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo
Así fue el inesperado final de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango. (Foto: Canal RCN)

Sus amigos Mauricio, Jorge y Toño planeaban una sorpresa para la pareja con una noche especial para conmemorar la fecha.

Octavio por su parte por consejo de sus amigos, decidió tomar una pastilla para ayudar al momento romántico que tenía preparado junto a Azucena. Sin embargo, la situación terminó con un desenlace inesperado para el personaje.

¿Qué pasó con Azucena y los demás personajes tras la muerte de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo?

Además de la historia de Octavio y Azucena, el primer capítulo mostró otros conflictos entre los protagonistas.

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Durante un partido de fútbol femenino infantil, Isabel jugó como arquera, mientras Mauricio y los demás amigos estaban acompañándola.

La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo
Así fue el inesperado final de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango. (Foto: Canal RCN)

Aunque Isabel manifestó que no se sentía bien, Mauricio insistió en que continuara jugando lo que generó un nuevo conflicto entre padre e hija.

Por otro lado, Dany intentó recuperar la cercanía con Mauricio debido a que la rutina había afectado su relación. Qué incluso llevó a que ella le expresara a Lola su molestia, luego de que Mauricio la dejara sola en el supermercado el día anterior.

Mauricio intentó acercarse nuevamente a Dany con una serenata para disculparse, pero el momento no salió como esperaba. Mientras tanto, Lorenzo planteó la posibilidad de llevarse a Consuelo a vivir con él a Londres.

Por otro lado, Jorge tuvo una inesperada noticia laboral; Catalina salió de la cárcel para pedirle ayuda. Además, Toño recibió también recibió una noticia que podría cambiar su relación sentimental con Luisa.

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