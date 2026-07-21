Sebastián Martínez conmovió con un mensaje previo al estreno de 'Pa' Seguirte Queriendo': esto dijo

El reconocido actor paisa, Sebastián Martínez, publicó un emotivo mensaje sobre el gran lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”, donde es protagonista.

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¿Cuál es el papel de Sebastián Martínez en “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Sebastián Martinez tiene una de las trayectorias actorales más reconocidas en Colombia. Ha sido protagonista de varias producciones que lo han consolidado como uno de los más importantes del país.

Uno de los personajes más recordados es Mauricio Reina, protagonista de "Pa' Quererte". En la historia, interpreta a un reconocido diseñador de modas cuya vida da un giro inesperado al enterarse de que era padre de una niña de 8 años.

La trama de la historia hizo que muchos de los televidentes se identificaran con su personaje, ya que a lo largo de la serie hay diferentes retos que Mauricio tuvo que enfrentar en su “nueva vida”.

Gracias a su interpretación, inspirada en situaciones cotidianas, y al gran trabajo de su elenco, la serie tendrá una segunda temporada (Pa´Seguirte Queriendo).

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¿Cuál fue el emotivo mensaje de Sebastián Martínez previo al lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Horas antes del estreno de "Pa' Seguirte Queriendo", Sebastián Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a dos de sus compañeras más cercanas del elenco: Hanny Vizcaíno y Juliette Pardau, quienes interpretan a su hija y a su pareja, respectivamente, en la historia.

Hanny Vizcaíno, Sebastián Marínez y Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Camal RCN)

El mensaje hacía referencia al apodo con el que solían llamarse en la historia: "mugre". La publicación estuvo acompañada por una fotografía de los tres durante una de las sesiones promocionales de la serie:

Mis mugres del alma

Además, Sebastián compartió un video recordando la escena en la que Mauricio, su personaje, se entera de que es papá, y agregó una frase que conmovió a sus seguidores:

Y ahí Mauricio todavía no sabía lo que iba a ser la adolescencia… le llegó el día compadre

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¿Cuándo es el lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El regreso de Sebastián Martínez en la continuación de una de las series más queridas por los colombianos ha despertado una gran expectativa entre los televidentes, quienes esperan descubrir cómo continuará la trama.

Es por ello que, el gran lanzamiento de “Pa Seguirte Queriendo” será el martes 21 de julio a las 8:00 p.m., a través de la pantalla del Canal RCN.