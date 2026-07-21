Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sebastián Martínez conmovió con un mensaje previo al estreno de 'Pa' Seguirte Queriendo': esto dijo

El actor no dudó en mostrarse emocional por la segunda parte de uno de los proyectos más importantes de su carrera.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Sebastián Martínez
Sebastián Martínez, actor de Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

El reconocido actor paisa, Sebastián Martínez, publicó un emotivo mensaje sobre el gran lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”, donde es protagonista.

Artículos relacionados

¿Cuál es el papel de Sebastián Martínez en “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Sebastián Martinez tiene una de las trayectorias actorales más reconocidas en Colombia. Ha sido protagonista de varias producciones que lo han consolidado como uno de los más importantes del país.

Uno de los personajes más recordados es Mauricio Reina, protagonista de "Pa' Quererte". En la historia, interpreta a un reconocido diseñador de modas cuya vida da un giro inesperado al enterarse de que era padre de una niña de 8 años.

La trama de la historia hizo que muchos de los televidentes se identificaran con su personaje, ya que a lo largo de la serie hay diferentes retos que Mauricio tuvo que enfrentar en su “nueva vida”.

Gracias a su interpretación, inspirada en situaciones cotidianas, y al gran trabajo de su elenco, la serie tendrá una segunda temporada (Pa´Seguirte Queriendo).

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Sebastián Martínez previo al lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Horas antes del estreno de "Pa' Seguirte Queriendo", Sebastián Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a dos de sus compañeras más cercanas del elenco: Hanny Vizcaíno y Juliette Pardau, quienes interpretan a su hija y a su pareja, respectivamente, en la historia.

Hanny Vizcaíno, Sebastián Marínez y Juliette Pardau
Hanny Vizcaíno, Sebastián Marínez y Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Camal RCN)

El mensaje hacía referencia al apodo con el que solían llamarse en la historia: "mugre". La publicación estuvo acompañada por una fotografía de los tres durante una de las sesiones promocionales de la serie:

Mis mugres del alma

Además, Sebastián compartió un video recordando la escena en la que Mauricio, su personaje, se entera de que es papá, y agregó una frase que conmovió a sus seguidores:

Y ahí Mauricio todavía no sabía lo que iba a ser la adolescencia… le llegó el día compadre

Artículos relacionados

¿Cuándo es el lanzamiento de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El regreso de Sebastián Martínez en la continuación de una de las series más queridas por los colombianos ha despertado una gran expectativa entre los televidentes, quienes esperan descubrir cómo continuará la trama.

Es por ello que, el gran lanzamiento de “Pa Seguirte Queriendo” será el martes 21 de julio a las 8:00 p.m., a través de la pantalla del Canal RCN.

Pa' Seguirte Queriendo llega a la pantalla de Canal RCN
Lanzamiento de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así debutó MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada MasterChef Celebrity Colombia

Así fue el estreno de MasterChef Celebrity Colombia y estos son los horarios de la nueva temporada

MasterChef Celebrity tuvo su primer reto, dejó un Pin de Inmunidad y varios momentos llamativos.

Primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia comenzó con varias cortadas; Iván Marín preocupó desde el primer reto

El primer reto de MasterChef Celebrity dejó varias cortadas y momentos de tensión antes de cocinar.

La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo Producciones RCN

Octavio murió en Pa' Seguirte Queriendo: así fue el inesperado momento que marcó el estreno

Octavio tuvo un inesperado desenlace en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity 2026 MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón confesó algunos detalles de MasterChef Celebrity 2026; esto dijo

La presentadora colombiana habló sobre su participación en el programa y reveló cómo fue su relación con algunos participantes.

El banquete de memes que dejó el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia. MasterChef Celebrity Colombia

El primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó un banquete de memes

lina tejeiro tras su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México