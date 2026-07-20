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Pautips deslumbró con su belleza en evento previo al estreno de MasterChef Celebrity 2026; así lució

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar su look para la rueda de prensa previa al lanzamiento del reality.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Pautips, participante de MasterChef Celebrity 2026
Pautips deslumbró con su look en un evento previo al estreno de MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Pautips causó sensación con su atuendo y maquillaje en un evento previo al gran lanzamiento de MasterChef Celebrity 2026.

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¿Por qué Pautips es reconocida en Colombia?

Paula Galindo, más conocida como Pautips, es una de las creadoras de contenido y empresaria más influyentes de Colombia y Latinoamérica.

Alcanzó la fama gracias a la plataforma de YouTube, donde comenzó a publicar tutoriales de maquillaje, belleza y estilo de vida en 2012, convirtiéndose en una de las primeras colombianas en adquirir millones de seguidores.

Pautips, participante de MasterChef Celebrty 2026
Trayectoria de Pautips (Foto de AFP/Randy Shropshire)

Con más de 13 años de trayectoria, Pautips se ha convertido en una referente de moda y maquillaje, ya que sus tutoriales, reseñas de productos, recomendaciones y rutinas de cuidado personal la posicionaron como una de las principales “beauty vloggers" de Latinoamérica.

También, ha logrado construir una de las comunidades más sólidas y fieles en redes sociales; sumando más de 20 millones de seguidores, lo que la ha llevado a ganarse múltiples reconocimientos en el mundo de los influencers.

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¿Cuál fue el look de Pautips en el evento de MasterChef Celebrity 2026?

Hace apenas unas horas, Pautips sorprendió a sus seguidores al revelar el look que eligió para el evento previo al estreno de MasterChef Celebrity 2026, reality del que formará parte.

La creadora de contenido lució un vestido negro el cual tenía un estilo asimétrico de un solo hombro, con una transparencia sutil en el abdomen y una falda que caía de manera fluida. Además, lo complementó con una cartera dorada y un maquillaje natural, lo cual le dio un toque elegante y sofisticado.

A lo largo de su carrera, Pautips ha demostrado tener un gran estilo a la hora de vestirse para este tipo de eventos; sin embargo, sus seguidores se siguen sorprendiendo con su figura y originalidad.

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¿Cuándo es el lanzamiento oficial de MasterChef Celebrity 2026?

Pautips lució ese atuendo en la rueda de prensa previa al gran estreno de MasterChef Celebrity 2026; lo cual, generó curiosidad entre su comunidad que se preguntaba cuando sería el lanzamiento oficial.

Hace un par de días, Canal RCN anunció que los capítulos de MasterChef Celebrity 2026 se podrán disfrutar a partir del próximo martes 21 de julio a las 9:00 p.m., lo cual genera una gran expectativa entre los televidentes.

Participantes de MasterChef Celebrity 2026
MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)
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