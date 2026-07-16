En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha dejado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse una nueva alerta de sismo en varias regiones de Venezuela, en especial en La Guiara este 16 de julio.

Así también, la FUNVISIS ha revelado mediante sus redes sociales, las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica, en especial, por el doblete sísmico que ocurrió en Venezuela durante el mes de junio.

¿En qué regiones de Venezuela tembló este jueves 16 de julio?

En un reciente comunicado compartido por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, más conocida como la FUNVISIS, se registró una nueva alerta de sismo en varias regiones de Venezuela, en especial, en La Guaira.

La Funvisis reportó un nuevo sismo en La Guaira. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la FUNVISIS en su cuenta oficial de Instagram en la que mantienen informados a los internautas acerca de una señal sísmica, pues, expresaron las siguientes palabras:

“Reporte sismológico preliminar, se presentó un sismo este 16 de julio de una magnitud de 2.9, a 3 kilómetros de La Guaira, Venezuela”, dijo la FUNVISIS en el comunicado que compartió en las redes sociales.

Aunque por el momento no se han compartido nuevas alertas de sismos en Venezuela, los internautas han mantenido todas las señales de prevención que se deben tener en cuenta, según lo han compartido en varias ocasiones los expertos.

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¿Cuál es la razón por la que Venezuela se ha mantenido alerta frente a los sismos?

El pasado 24 de junio, el país de Venezuela vivió uno de los momentos de mayor incertidumbre, pues ocurrió un doblete sísmico, los cuales tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5.

¿Cuál fue la magnitud del doblete sísmico que ocurrió en Venezuela en el mes de junio? | Foto: Freepik

En medio de esta crítica situación, se reportó un alto porcentaje de fallecidos, heridos y desaparecidos, quienes estuvieron en este siniestro.

Así también, una gran variedad de rescatistas y reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento, han expresado todo su apoyo frente al complicado momento por el que ha estado enfrentando el país de Venezuela en medio del desafortunado doblete sísmico.