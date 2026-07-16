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Se viraliza video de la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir: ¿qué se dijeron?

Una lectura labial analiza la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir en la semifinal del Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se viraliza video de la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir: ¿qué se dijeron?
¿Qué se dijeron Messi y Jude? | AFP: Patricia de melo Moreira

El pasado miércoles 15 de julio, se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2026, en el que la Selección de Argentina le ganó a Inglaterra con un resultado de 2-1.

Sin duda, uno de los momentos que más comentarios dejó por parte de los internautas, fue cuando Lionel Messi y Jude Bellingham tuvieron una discusión y se ha viralizado un video en el que se les realizó una respectiva lectura de labios, evidenciándose todo lo que se dijeron.

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¿Qué se dijeron Messi y Bellingham en medio del cruce que tuvieron en la semifinal del Mundial 2026?

En las últimas horas, ha circulado un video en las distintas redes sociales en el que expertos en lectura e internautas, hicieron un análisis de lo que se dijeron Messi y Bellingham cuando el árbitro tomó una sorprendente decisión en el pasado partido a causa de una falta, pues, aparentemente se dijeron lo siguiente:

  • Messi: "¿La mía no es falta?”
  • Bellingham: "Esa jugada, no muy mal”.
  • Messi: Esa primera es a favor nuestro, ¿qué miras vos?
  • Bellingham: "¿Tú qué falta ves? No es falta”

En el video se evidencia que los dos futbolistas tuvieron un cruce de palabras a causa de una aparente falta que se presentó.

Se viraliza video de la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir: ¿qué se dijeron?
¿Cuál fue la conversación que tuvieron Messi y Bellingham? | AFP: Jewwl Samad

Sin embargo, cuando terminó el partido, los futbolistas revelaron que lo que se dijeron en la conversación, fue a causa de una acción que ocurrió en el partido.

¿Cuándo se llevará a cabo la final del Mundial 2026?

En medio del triunfo que tuvo la Selección de España con Francia al ganarle con un resultado de 2-0, se convirtió en el primer finalista.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026? | Fotos Freepik

El segundo finalista que irá a la final del Mundial 2026, será el equipo de Argentina, al obtener el triunfo con el equipo de Inglaterra.

Por ello, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de la gran final, la cual será el próximo domingo 19 de julio.

El partido será transmitido a través de la pantalla del Canal RCN, en el que los internautas se sorprenderán con todos los acontecimientos que se llevarán a cabo en la ceremonia de clausura.

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