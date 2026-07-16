Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ex de Kris R reapareció con polémico video que muchos relacionan con el embarazo de Karina García

Expareja de Kris R habría reaccionado tras las revelaciones que hizo Karina García de su relación con el cantante de trap.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Expareja de Kris R reapareció en redes tras las recientes revelaciones de Karina García
Expareja de Kris R causó revuelo con video en medio del embarazo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

La expareja de Kris R reapareció en redes sociales con curioso mensaje que de inmediato generó revuelo y fue relacionado como una indirecta en medio del embarazo de Karina García.

Artículos relacionados

¿Quién es la expareja de Kris R que generó revuelo en redes?

Como bien se conoce, Kris R y Karina García anunciaron hace unos días que serán padres y, desde entonces, han compartido varios detalles de la nueva etapa que están viviendo como pareja.

La paisa recientemente compartió detalles sobre cómo comenzó la historia de amor entre ellos, asimismo Karina García reveló el momento en que fue concebido el bebé, según ella, fue en una de las primeras veces que estuvieron.

Artículos relacionados

El pasado sentimental de Kristian Rangel Betancur, conocido artísticamente como Kris R y uno de los cantantes del género urbano más sonados en Colombia actualmente, volvió a dar de qué hablar luego de que su expareja compartiera un video que generó revuelo en redes sociales.

Expareja de Kris R reapareció en redes tras las recientes revelaciones de Karina García
Expareja de Kris R causó revuelo con video en medio del embarazo de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Se trata de Valentina Gómez, creadora de contenido digital conocida en redes sociales como Valen G, quien suele compartir con sus más de dos millones de seguidores fotografías de su vida, así como de una de sus mayores pasiones: los caballos.

¿Por qué relacionaron el video de expareja de Kris R con Karina García?

Aunque se desconoce cuánto tiempo duró la relación y cuáles fueron los motivos de la ruptura, en esta ocasión Valentina volvió a generar revuelo tras compartir un video en sus redes sociales en el que aparece una ecografía y una prueba de embarazo.

Artículos relacionados

En un principio, las imágenes emocionaron a varios de sus seguidores, quienes pensaron que la influenciadora estaba anunciando un embarazo. Sin embargo, el video dio un giro cuando Valentina tomó la ecografía y la prueba de embarazo y las lanzó al piso.

Expareja de Kris R reapareció en redes tras las recientes revelaciones de Karina García
Expareja de Kris R causó revuelo con video en medio del embarazo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Después se dirigió hacia un potro, al que acarició mientras se mostraba muy emocionada, dando a entender que no se trataba de un hijo, sino de la llegada de su nueva mascota.

"Mi sueño hecho realidad. Les presento a Sultán de dosveintidos. Acompañame a ver como crece esta criatura", escribió la ex de Kris R.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos relacionaron la publicación con Karina García y el bebé que espera junto a Kris R.

"Ofendida porque no la preñó a ella sino a Karina", fue uno de los comentarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026 Talento nacional

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

René Higuita y Vozinha coincidieron tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que generó todo tipo de reacciones.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación

Sara Corrales enamoró a sus seguidores al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación en el Mundial.

Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo Lionel Messi

¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes

Unas imágenes que circulan desde hace varios años volvieron a viralizarse y reavivaron rumores sobre el futbolista.

Lo más superlike

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La artista se sinceró en una reconocida revista sobre su polémica ruptura con Feid.

Cuánta plata se lleva el que gane el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"