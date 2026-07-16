Ex de Kris R reapareció con polémico video que muchos relacionan con el embarazo de Karina García

La expareja de Kris R reapareció en redes sociales con curioso mensaje que de inmediato generó revuelo y fue relacionado como una indirecta en medio del embarazo de Karina García.

¿Quién es la expareja de Kris R que generó revuelo en redes?

Como bien se conoce, Kris R y Karina García anunciaron hace unos días que serán padres y, desde entonces, han compartido varios detalles de la nueva etapa que están viviendo como pareja.

La paisa recientemente compartió detalles sobre cómo comenzó la historia de amor entre ellos, asimismo Karina García reveló el momento en que fue concebido el bebé, según ella, fue en una de las primeras veces que estuvieron.

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El pasado sentimental de Kristian Rangel Betancur, conocido artísticamente como Kris R y uno de los cantantes del género urbano más sonados en Colombia actualmente, volvió a dar de qué hablar luego de que su expareja compartiera un video que generó revuelo en redes sociales.

Expareja de Kris R causó revuelo con video en medio del embarazo de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Se trata de Valentina Gómez, creadora de contenido digital conocida en redes sociales como Valen G, quien suele compartir con sus más de dos millones de seguidores fotografías de su vida, así como de una de sus mayores pasiones: los caballos.

¿Por qué relacionaron el video de expareja de Kris R con Karina García?

Aunque se desconoce cuánto tiempo duró la relación y cuáles fueron los motivos de la ruptura, en esta ocasión Valentina volvió a generar revuelo tras compartir un video en sus redes sociales en el que aparece una ecografía y una prueba de embarazo.

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En un principio, las imágenes emocionaron a varios de sus seguidores, quienes pensaron que la influenciadora estaba anunciando un embarazo. Sin embargo, el video dio un giro cuando Valentina tomó la ecografía y la prueba de embarazo y las lanzó al piso.

Expareja de Kris R causó revuelo con video en medio del embarazo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Después se dirigió hacia un potro, al que acarició mientras se mostraba muy emocionada, dando a entender que no se trataba de un hijo, sino de la llegada de su nueva mascota.

"Mi sueño hecho realidad. Les presento a Sultán de dosveintidos. Acompañame a ver como crece esta criatura", escribió la ex de Kris R.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos relacionaron la publicación con Karina García y el bebé que espera junto a Kris R.