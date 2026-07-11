La revelación de la hija de un reconocido actor generó reacciones en redes sociales, luego de que decidiera hablar públicamente sobre su orientación durante una entrevista.

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¿Quién es la hija del reconocido actor que salió del clóset en una entrevista?

Se trata de Andrea Chaparro, la hija del reconocido actor y presentador mexicano Omar Chaparro, quien en medio de su participación en el podcast 'Aquí no pasa nada' decidió revelar abiertamente que es bi.

La hija del actor mexicano Omar Chaparro habló de su orientación en plena entrevista. (Foto: Mindy Small/Getty Images/AFP)

En la entrevista, la joven reveló que durante su adolescencia se relacionó con hombres y mujeres, aunque afirmó que nunca sintió la necesidad de cuestionar su orientación. También contó que, a los 18 años, un cambio de imagen al cortarse el cabello con un estilo más masculino despertó la curiosidad de sus familiares.

Soy bi. Yo nunca me cuestioné mi orientación, la neta, como que siempre salí ahí con niñas y luego con niños, la neta como que me valía", afirmó la joven.

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¿Qué dijo Omar Chaparro tras la salida del clóset de su hija Andrea Chaparro?

Hasta el momento, Omar Chaparro no ha realizado un pronunciamiento público sobre la confesión de su hija Andrea Chaparro y la forma en que habló de su orientación durante la entrevista.

Omar Chaparro no se ha pronunciado frente a las declaraciones que dio su hija en un pódcast. (Foto: Mindy Small/Getty Images/AFP)

Por su parte, Andrea tampoco reveló detalles sobre la conversación que tuvo con su padre tras hablar de su vida personal. Sin embargo, la joven dejó entender que cuenta con el apoyo de su familia, al referirse a su orientación.

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¿Quién es Andrea Chaparro?

Andrea Chaparro es una actriz y cantante mexicana, conocida por formar parte de diferentes proyectos audiovisuales y por ser hija del reconocido actor y comediante Omar Chaparro.

Desde joven mostró interés por el mundo artístico, siguiendo una carrera alejada de la trayectoria de su padre, pero dentro del entretenimiento.

La joven ha ganado reconocimiento por sus participaciones en producciones para televisión y plataformas digitales, además de su faceta musical.

En los últimos años también ha llamado la atención por compartir aspectos de su vida personal con sus más de 700 mil seguidores en Instagram.