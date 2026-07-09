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Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante por quebrantos de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Foto: Freepik

La música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, el cantante tuvo la oportunidad de participar en varias agrupaciones a lo largo de su carrera profesional, en la que se ganó el cariño de sus seguidores en el que adquirió gran visibilidad.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre del cantante Pedro Rodríguez Navarro, más conocido como Perrucho Navarro, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su muerte.

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento del Perrucho Navarro. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de su hijo Alex Navarro, quien lo anunció mediante sus redes sociales y, también, por parte de un medio digital de Venezuela llamado: ‘Pura crema FM’, en el que expresaron las siguientes palabras:

“𝗙𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗼́ 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗿𝗿𝗼 "𝗘𝗹 𝗦𝗵𝗼𝘄𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮. La música venezolana está de luto tras la partida física de Perucho Navarro, quien a sus 85 años dejó este plano terrenal, convirtiéndose en una de las voces más queridas y recordadas de la legendaria orquesta Los Melódicos”, dice el comunicado.

Así también, el cantante tuvo la oportunidad en hacer parte de una reconocida agrupación llamada: ‘Los melódicos’, en la que adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional:

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“Con su carisma, alegría y estilo inconfundible, Perucho conquistó a varias generaciones de venezolanos, interpretando grandes éxitos y canciones emblemáticas que forman parte de la memoria musical del país”.

¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento del Perrucho Navarro?

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?
¿Cuál fue el importante legado que dejó el Perrucho Navarro? | Foto: Freepik

Según lo confirmó el hijo del cantante y varios medios de comunicación internacionales, se evidencia que enfrentó varias complicaciones de salud en los últimos días, en las que se detalla que fue la causa principal de su fallecimiento.

Por el momento, se ha evidenciado que el cantante falleció a causa de un accidente cerebrovascular, en el que enfrentó múltiples complicaciones al respecto, así que seguidores y allegados del cantante han recordado el gran talento que dejó a lo largo de su carrera.

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