La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 ya quedó atrás para Suiza, que ahora concentra su atención en el próximo desafío del torneo. Tras superar a la Tricolor en los penales, el entrenador Murat Yakin habló del resultado y de lo que espera en el partido contra Argentina.

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¿Cómo fue la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia quedó fuera del Mundial 2026 luego de perder ante Suiza en una definición por penales que terminó 4-3. El encuentro, disputado en Vancouver, Canadá, finalizó sin goles después del tiempo reglamentario y el tiempo extra.

La Tricolor tuvo oportunidades para quedarse con la clasificación, pero no logró marcar la diferencia durante los 120 minutos. En la tanda desde los doce pasos, el arquero suizo Gregor Kobel fue protagonista y ayudó a que su selección avanzara a los cuartos de final.

Para Colombia significó el cierre de una campaña en la que logró mantenerse invicta durante sus cinco partidos disputados en el torneo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo consiguió victorias ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de empates frente a Portugal y Suiza.

Ahora, mientras la Selección Colombia termina su participación en la Copa del Mundo, Suiza continúa con el objetivo de seguir avanzando.

Colombia fue eliminado del Mundial 2026 tras enfrentar a Suiza / (Foto de AFP)

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¿Qué dijo Murat Yakin sobre Colombia tras el partido del Mundial 2026?

Luego del partido, Murat Yakin habló sobre la clasificación de Suiza y destacó la importancia de haber superado una instancia tan cerrada como la definición por penales.

El entrenador suizo aseguró que su equipo llega con confianza al siguiente partido y resaltó el trabajo realizado por sus jugadores para conseguir el paso a los cuartos de final.

Murat Yakin destacó el nivel de sus jugadores tras el partido frente a Colombia / (Foto de AFP)

Aunque la atención ya está puesta en Argentina, el duelo frente a Colombia fue el obstáculo que tuvieron que superar para continuar en competencia. La selección europea logró imponerse en un encuentro que estuvo marcado por la igualdad y la falta de goles.

Yakin destacó que su equipo mostró madurez durante el partido y que ahora tendrá una nueva prueba frente al actual campeón del mundo.

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¿Qué dijo Murat Yakin sobre Argentina en el Mundial 2026?

Murat Yakin habló del enfrentamiento que tendrá Suiza contra Argentina y aseguró que será una oportunidad especial para su selección.

El técnico suizo afirmó que enfrentar al campeón vigente será un partido importante, aunque dejó claro que considera que Argentina no es un equipo imposible de superar.

Yakin señaló que Suiza tiene las condiciones para competir y destacó la calidad de sus futbolistas de cara a los cuartos de final.

Por su parte, el defensor Ricardo Rodríguez también habló del próximo rival y reconoció el nivel del equipo argentino, al que calificó como una selección con grandes jugadores y un entrenador destacado.

Suiza y Argentina se medirán por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, mientras Colombia cerró su participación luego de una eliminación que se definió en una de las instancias más tensas del fútbol.