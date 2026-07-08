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Daniel Muñoz rompió el silencio tras la derrota de Colombia y dividió opiniones: ¿qué dijo?

Daniel Muñoz no se quedó con nada, por lo que expresó con completa claridad su opinión sobre la participación de Colombia en el Mundial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daniel Muñoz en el Mundial 2026.
Daniel Muñoz causó revuelo tras declaraciones luego de la derrota de Colombia. Foto | Ulises Ruiz.

En medio de la conmoción y tristeza que continúa generando la reciente derrota de Colombia que llevó a que la Selección se despidiera del Mundial 2026, recientemente se conocieron las primeras declaraciones de Daniel Muñoz, quien ante la prensa no se guardó nada y dio su opinión frente al desempeño que tuvieron a lo largo del partido contra Suiza.

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¿Qué dijo Daniel Muñoz tras la derrota de Colombia frente a Suiza en Mundial?

Durante la corta entrevista que concedió para los medios de comunicación, el lateral derecho no dudó en darle las gracias a Dios por darle la oportunidad de estar en el campeonato y así mismo de poder llegar hasta este punto de la competencia, dejando claro que, pese al deseo de continuar, se hizo todo lo que se pudo.

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"Primeramente darle la gloria y la honra a Dios, por él y para él es que estamos acá, el destino tiene que ser así, es aceptar su voluntad yo creo que no hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones, por momentos fuimos muy superiores ya de ahí a que no haya entrado el balón...", señaló el jugador.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Daniel Muñoz tras la eliminación de Colombia del Mundial?

Posteriormente, Muñoz, se refirió a la "tanda de penales", momento que terminó otorgándoles la victoria a sus rivales, dejando ver que, aunque para muchos esto sea una cuestión que corresponde más a la suerte, para él va mucho más allá.

Daniel Muñoz alcanzó histórico récord en el Mundial 2026 y se une a selecto grupo
Daniel Muñoz dio sus primeras declaraciones tras la derrota de Colombia. (Foto JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

"Yo digo que así estaba escrito el destino, esa era la voluntad De Dios, y en lo personal muy agradecido por esta hermosa familia, yo creo que no nos ahorramos nada, lo dimos todo dentro de la cancha", agregó.

Finalmente, el futbolista insistió en que juntos dejaron el nombre de Colombia en alto, destacando que, por ahora, lo más difícil será volver a levantarse.

¿Por qué las palabras de Daniel Muñoz causaron revuelo en redes sociales?

Cabe señalar que, lo dicho por Daniel tan pronto se terminó la participación de 'La Tricolor' en el torneo, generaron opiniones divididas entre los internautas, quienes, por un lado elogiaron sus palabras de agradecimiento, pero por el otro, hubo quienes las cuestionaron duramente, pues desde su punto de vista, esa mentalidad es la razón que no le permite avanzar a Colombia.

Ella es la esposa de Daniel Muñoz
Daniel Muñoz se mostró orgulloso por la participación de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
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