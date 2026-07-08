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Smayv, expareja de Karina García, arremetió contra Yina Calderón tras llamarlo “mantenido”

El cantante colombiano reaccionó públicamente a las declaraciones de Yina Calderón, quien lo llamó “mantenido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Smayv respondió a Yina Calderón tras llamarlo “mantenido”.
Smayv respondió a Yina Calderón tras llamarlo “mantenido”. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón nuevamente se encuentra en el centro de la polémica. Esta vez al referirse al tercer embarazo de Karina García y mencionar al padre de uno de los dos hijos que tiene actualmente la influenciadora paisa, calificándolo de “mantenido”. Pues a raíz de sus declaraciones Smayv reaccionó, y no de la mejor manera.

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¿Qué dijo Smayv, expareja de Karina García, a Yina Calderón por calificarlo de “mantenido”?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Smayv rompió el silencio y respondió públicamente a las declaraciones que hizo Yina Calderón sobre él, luego de que lo calificara como un "mantenido" en medio de la conversación relacionada con el tercer embarazo de Karina García y su actual pareja, Kris R.

Smayv reaccionó a las palabras de Yina Calderón y recordó un polémico episodio
Smayv reaccionó a las palabras de Yina Calderón y recordó un polémico episodio. (Foto Canal RCN).

A través de un contundente mensaje, el cantante negó las afirmaciones de la influenciadora y aseguró que ella continúa mencionándolo por una situación del pasado. Según sus palabras, el motivo sería que él rechazó darle un beso.

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"Esta desagradable no me ha podido sacar de su boca simplemente porque no la quise besar; fui capaz de hacer lo que ni Maluma fue capaz, rechazarle un beso", escribió.

Además de responder a ese señalamiento, Smayv rechazó que lo llamaran "mantenido" y defendió su trayectoria personal. El artista afirmó que nunca ha dependido económicamente de otra persona y que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su trabajo.

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"Deja de tergiversarle a la gente mi realidad, que a mí nadie en la vida me ha mantenido y siempre he luchado por mis cosas", expresó.

¿Internautas reaccionaron a las declaraciones de Smayv sobre Yina Calderón?

Así mismo, el cantante se adelantó a las críticas que su mensaje podría generar y reconoció que su respuesta no era la más adecuada, especialmente por tratarse de un enfrentamiento con una mujer. Sin embargo, aseguró que decidió pronunciarse porque está cansado de que hablen sobre él sin conocer su realidad.

"Y de malas, ya sé que van a empezar las mujeres a decirme que esto no es de un hombre, pero mamado estoy de que hable de mí sin conocerme", concluyó.

Expareja de Karina García rompió el silencio y arremetió contra Yina Calderón
Expareja de Karina García rompió el silencio y arremetió contra Yina Calderón. (Foto Canal RCN).
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