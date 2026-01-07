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Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

MasterChef Celebrity Colombia 2026 será una de las temporadas más exigentes de la competencia culinaria.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026.
Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto Canal RCN).

El programa culinario más visto de la televisión colombiana regresará en 2026 con una modificación que ha generado expectativa entre los seguidores del formato y que, sin duda alguna, tomó por sorpresa a sus participantes. Según lo informado, MasterChef Celebrity Colombia 2026 incorporará un cambio en la competencia que ‘alterará’ de manera simbólica la dinámica habitual del reality.

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¿Cuál es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026?

Inició la cuenta regresiva para que los hornos de MasterChef Celebrity 2026 se enciendan con nuevos participantes que competirán por convertirse en el próximo ganador. Sin embargo, en esta nueva temporada los cocineros se enfrentarán a una de las ediciones más difíciles del programa, pues conseguir uno de los logros simbólicos más importantes ya no será tarea fácil.

Jorge Rausch ya no dará 'cachetes' en MasterChef Celebrity 2026.
Jorge Rausch ya no dará 'cachetes' en MasterChef Celebrity 2026 tan fácil. (Foto Canal RCN).

Este miércoles 1 de julio se dio a conocer que el chef profesional y jurado de MasterChef Celebrity, Jorge Rausch, ya no entregará sus icónicos ‘cachetes’ con la misma facilidad, por lo que conseguir uno de estos será una tarea casi imposible a lo largo de la competencia.

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“Esta temporada no habrá más ‘cachetes’”, mencionó Rausch, mientras se reía.

Con este cambio, los participantes deberán elevar su nivel de exigencia en cada plato, ya que los reconocimientos del jurado serán mucho más difíciles de conseguir y podrían marcar un antes y un después en el desarrollo de la competencia.

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¿Cómo reaccionaron algunos participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ante la escasez de ‘cachetes’ de Rausch?

La noticia fue tan inesperada que algunos de los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya comenzaron a reaccionar por medio de sus redes sociales ante la inesperada noticia sobre la escasez de los icónicos ‘cachetes’ del chef Jorge Rausch, una decisión que promete cambiar por completo la dinámica del programa en esta nueva temporada.

El cambio que sacude MasterChef Celebrity 2026 y nadie esperaba.
El cambio que sacude MasterChef Celebrity 2026 y nadie esperaba. (Foto Canal RCN).

Por un lado, la reconocida presentador Julieta Piñeres bromeó con la situación al afirmar: “¿Cómo así? Yo voy por los cachetes. ¡Ya casi, ya casi!”, mientras la actriz Mariana Mozo reconoció la presión de la competencia al decir: “De los nervios… mejor ni hablamos. Lo que sí les puedo decir es que esta cocina viene con todo. ¡Nos vemos muy pronto!”.

Por su parte, la actriz Luisa Vergara dejó ver su sorpresa ante el reto de esta temporada: “De tantas, me invitaron a la temporada más difícil de MasterChef Celebrity Colombia”.

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