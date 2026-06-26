Sara Uribe compartió desgarrador mensaje junto a foto con su hijo Jacobo: "me duele el corazón"

La presentadora colombiana Sara Uribe llamó la atención de sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en redes sociales junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo Jacobo, luego de que Fredy Guarín compartiera imágenes junto a Andreina Fiallo y una de sus hijas.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió Sara Uribe en sus redes?

Durante la noche del pasado jueves 25 de junio, Sara Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una emotiva fotografía junto a su pequeño hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista colombiano Fredy Guarín.

¿Indirecta? El mensaje de Sara Uribe que muchos vincularon con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

En la instantánea, en la que aparece acostada con el menor en su cama mientras lo abrazaba y él dormía, la también creadora de contenido escribió un desgarrador mensaje en el que expresó que le dolía pensar en todas las madres que no podrían abrazar a sus hijos y en el dolor de las familias que atraviesan tragedias como las ocurridas recientemente en Venezuela.

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“Hoy me duele el corazón. Pensar en tantas mamás sin poder abrazar a sus hijos y en tantas familias viviendo el dolor. Me recuerda lo frágil que es la vida”.

¿Por qué relacionan el desgarrador mensaje de Sara Uribe con la romántica foto de Fredy Gaurín y Andreina Fiallo?

La publicación de Sara Uribe generó comentarios entre sus seguidores luego de que varios relacionaran el emotivo mensaje que compartió junto a su hijo Jacobo con la reciente fotografía de Fredy Guarín y Andreina Fiallo, en la que la pareja apareció compartiendo un momento familiar junto a una de sus hijas.

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A pesar de los comentarios que surgieron en redes sociales, Sara Uribe no hizo referencia directa a su expareja ni a la imagen que el exfutbolista. Sin embargo, la coincidencia entre ambas publicaciones hizo que varios seguidores interpretaran su mensaje desde otra perspectiva y generaran debate alrededor de sus palabras.