Sara Uribe compartió desgarrador mensaje junto a foto con su hijo Jacobo: "me duele el corazón"
Sara Uribe compartió desgarrador mensaje en medio de la atención que generó la aparición de Fredy Guarín con Andreina Fiallo.
La presentadora colombiana Sara Uribe llamó la atención de sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en redes sociales junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo Jacobo, luego de que Fredy Guarín compartiera imágenes junto a Andreina Fiallo y una de sus hijas.
¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió Sara Uribe en sus redes?
Durante la noche del pasado jueves 25 de junio, Sara Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una emotiva fotografía junto a su pequeño hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista colombiano Fredy Guarín.
En la instantánea, en la que aparece acostada con el menor en su cama mientras lo abrazaba y él dormía, la también creadora de contenido escribió un desgarrador mensaje en el que expresó que le dolía pensar en todas las madres que no podrían abrazar a sus hijos y en el dolor de las familias que atraviesan tragedias como las ocurridas recientemente en Venezuela.
“Hoy me duele el corazón. Pensar en tantas mamás sin poder abrazar a sus hijos y en tantas familias viviendo el dolor. Me recuerda lo frágil que es la vida”.
¿Por qué relacionan el desgarrador mensaje de Sara Uribe con la romántica foto de Fredy Gaurín y Andreina Fiallo?
La publicación de Sara Uribe generó comentarios entre sus seguidores luego de que varios relacionaran el emotivo mensaje que compartió junto a su hijo Jacobo con la reciente fotografía de Fredy Guarín y Andreina Fiallo, en la que la pareja apareció compartiendo un momento familiar junto a una de sus hijas.
A pesar de los comentarios que surgieron en redes sociales, Sara Uribe no hizo referencia directa a su expareja ni a la imagen que el exfutbolista. Sin embargo, la coincidencia entre ambas publicaciones hizo que varios seguidores interpretaran su mensaje desde otra perspectiva y generaran debate alrededor de sus palabras.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike