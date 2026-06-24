Este es el jugador más guapo de la Selección Colombia, según Shaira

La reconocida cantante colombiana Shaira sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es el jugador de la Selección Colombia que considera el más guapo. La artista dio a conocer su elección por medio de sus redes sociales y rápidamente llamó la atención de quienes siguen a la tricolor.

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¿Quién es el jugador más guapo de la Selección Colombia, según Shaira?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Shaira recibió una interrogante relacionada al Mundial de fútbol 2026, pero no expresamente sobre el desempeño de la Selección Colombia, sino del aspecto físico de sus jugadores.

Daniel Muñoz hizo historia en el Mundial 2026 tras marcar el gol de la victoria de Colombia (Foto JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Y es que uno de sus fans quiso saber cuál de todos los jugadores que hoy se enfrentaban en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra los demás países era considerado por ella el más guapo de la Selección Colombia.

Ante esto, la joven artista no dudó en responder junto a una fotografía suya en la que sostenía una gran sonrisa, que Daniel Muñóz era el más guapo de todos, el mismo que hizo historia durante el segundo encuentro de la tricolor contra RD Congo en México.

“Daniel Muñóz, claro que sí”

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¿Cómo avanza la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que en su primer encuentro ante Uzbekistán, la Selección Colombia logró imponerse con un marcador de 3-1, dejando buenas sensaciones entre los fanáticos del fútbol por su desempeño en la cancha.

Daniel Muñoz abrió el marcador para la Tricolor en su debut mundialista (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

Su segundo partido contra RD Congo generó gran expectativa, pues muchos lo señalaban como un rival complicado, y así terminó siendo. Después de un segundo tiempo marcado por dos goles anulados, la Tricolor consiguió una nueva victoria con un resultado de 1-0 a su favor. Ahora, el próximo reto del equipo será el sábado 27 de junio, cuando se enfrente a Portugal.

Lo cierto es que la Tricolor sigue su camino en el Mundial 2026 con la mirada puesta en su próximo partido, donde buscará mantener el buen rendimiento mostrado hasta ahora en el torneo de fútbol.