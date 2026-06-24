Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este es el jugador más guapo de la Selección Colombia, según Shaira

Shaira reveló cuál es el jugador de la Selección Colombia que considera el más guapo en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Este futbolista de la Selección Colombia se ganó el título de “más guapo”, según Shaira
Este futbolista de la Selección Colombia se ganó el título de “más guapo”, según Shaira. (Foto Canal RCN | AFP: Alfredo Estrella).

La reconocida cantante colombiana Shaira sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es el jugador de la Selección Colombia que considera el más guapo. La artista dio a conocer su elección por medio de sus redes sociales y rápidamente llamó la atención de quienes siguen a la tricolor.

Artículos relacionados

¿Quién es el jugador más guapo de la Selección Colombia, según Shaira?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Shaira recibió una interrogante relacionada al Mundial de fútbol 2026, pero no expresamente sobre el desempeño de la Selección Colombia, sino del aspecto físico de sus jugadores.

Daniel Muñoz alcanzó histórico récord en el Mundial 2026 y se une a selecto grupo
Daniel Muñoz hizo historia en el Mundial 2026 tras marcar el gol de la victoria de Colombia (Foto JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Y es que uno de sus fans quiso saber cuál de todos los jugadores que hoy se enfrentaban en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra los demás países era considerado por ella el más guapo de la Selección Colombia.

Artículos relacionados

Ante esto, la joven artista no dudó en responder junto a una fotografía suya en la que sostenía una gran sonrisa, que Daniel Muñóz era el más guapo de todos, el mismo que hizo historia durante el segundo encuentro de la tricolor contra RD Congo en México.

“Daniel Muñóz, claro que sí”

Artículos relacionados

¿Cómo avanza la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que en su primer encuentro ante Uzbekistán, la Selección Colombia logró imponerse con un marcador de 3-1, dejando buenas sensaciones entre los fanáticos del fútbol por su desempeño en la cancha.

Daniel Muñoz marcó el primer gol de Colombia en el Mundial 2026
Daniel Muñoz abrió el marcador para la Tricolor en su debut mundialista (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

Su segundo partido contra RD Congo generó gran expectativa, pues muchos lo señalaban como un rival complicado, y así terminó siendo. Después de un segundo tiempo marcado por dos goles anulados, la Tricolor consiguió una nueva victoria con un resultado de 1-0 a su favor. Ahora, el próximo reto del equipo será el sábado 27 de junio, cuando se enfrente a Portugal.

Lo cierto es que la Tricolor sigue su camino en el Mundial 2026 con la mirada puesta en su próximo partido, donde buscará mantener el buen rendimiento mostrado hasta ahora en el torneo de fútbol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García

Así reaccionó Blessd al enterarse de la confirmación de embarazo de Karina García: ¿qué dijo?

Blessd causó revuelo en redes luego de hacer un curioso comentario tras la confirmación del embarazo de Karina García y Kris R.

Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karina García Karina García

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón recordó que ella confirmó el embarazo de Karina García antes que ella y reaccionó tras cumplirse.

Jessica de la Peña rompe el silencio tras la muerte de su papá Viral

Jessica de la Peña está de luto tras la muerte de su papá: con este mensaje lo despide

Jessica de la Peña confirma el lamentable fallecimiento de su padre y lo despide con un conmovedor mensaje que sacude las redes.

Lo más superlike

Terremoto en Venezuela: impactantes imágenes muestran los efectos del sismo sentido en Bogotá Viral

Terremoto en Venezuela sacudió a Bogotá: los impactantes videos que dejó el movimiento telúrico

Videos muestran cómo se vivió el terremoto en Venezuela que alarmó a Bogotá y otras partes de Colombia.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación