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Jhonny Rivera reveló su opinión frente a la victoria de Aberlardo de la Espriella

Jhonny Rivera opinó sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, y generó reacciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esto dijo Jhonny Rivera tras el triunfo de Aberlardo de la Espriella.
Esto dijo Jhonny Rivera tras el triunfo de Aberlardo de la Espriella. (Foto Canal RCN | AFP: Juan Barreto)

El reconocido cantante popular Jhonny Rivera compartió su opinión tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, un resultado que ha generado múltiples reacciones en distintos sectores.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia?

El cantante colombiano Jhonny Rivera se refirió al escenario político que deja el nuevo mandatario de nuestro país y al impacto que este hecho ha tenido en la opinión pública, sumándose así a las voces del ámbito del entretenimiento que han comentado el desenlace electoral.

¿Qué nacionalidades tiene Abelardo de la Espriella?
Abelardo de la Espriella cuenta con tres nacionalidades / (Foto de AFP)

Esto, luego de que uno de sus seguidores le preguntara su opinión al respecto por medio de una dinámica que realizó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En su mensaje el artista señaló que, sin importar las posturas políticas de cada ciudadano, lo más importante era que el nuevo mandatario gobernara bien y para todos. En su reflexión, insistió en que el país debía dejar atrás la polarización que, según dijo, había llegado incluso a dividir a las familias durante la campaña.

"Independientemente de los pensamientos de cada persona, el presidente del bando que sea, lo que uno debe desear es que le vaya bien, que gobierne bien, que gobierne para todos. Nosotros los colombianos tenemos que dejar la polarización. Entre las familias estamos agarrados y eso no tiene sentido”

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¿Cuál fue el consejo que Jhonny Rivera le dio a los colombianos tras las elecciones presidenciales?

Rivera también consideró que la etapa electoral ya había terminado y que era momento de aceptar los resultados, darle la oportunidad al presidente electo Abelardo de la Espriella y mantener la confianza en su gestión, con la esperanza de que pudiera gobernar con responsabilidad para todo el país.

“Ya la competencia pasó, el que quedó, quedó. Hay que darle la oportunidad y tener fe, es lo que yo pienso"

esposa e hijos de abelardo de la espriella
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