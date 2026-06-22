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Suspensión inesperada del partido entre Francia vs Irak en el Mundial 2026: todos los detalles

El partido entre Francia vs Irak se detuvo por una inesperada razón que tomó a todos por sorpresa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Francia e Irak: el partido del Mundial 2026 fue suspendido
Francia e Irak: el partido del Mundial 2026 fue suspendido. (Foto AFP: Frank Fife).

Este lunes 22 de abril, el partido entre Francia e Irak, disputado en el marco del Mundial de fútbol 2026, fue suspendido de último momento por una inesperada razón que tomó por sorpresa a futbolistas y asistentes.

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¿Por qué se suspendió el partido entre Francia vs Irak en el Mundial 2026?

Luego de que pasaran 45 minutos desde el inicio del encuentro deportivo entre los equipos del grupo I entre Francia e Irak que tuvo lugar en el Philadelphia Stadium, en Estados Unidos los oficiales de la FIFA junto a las autoridades meteorológicas locales intervinieron para tomar las medidas necesarias luego de que un rayo cayera a 13 kilómetros del lugar.

Suspensión inesperada del partido Francia e Irak
Suspensión inesperada del partido Francia e Irak. (Foto AFP: Julio Cesar Aguilar).

Para este punto del enfrentamiento deportivo Francia ya acumulaba un gol a su favor, tomando ventaja frente a Irak gracias a Mbappé, pero fuertes vientos y lluvias torrenciales ocasionaron que este no siguiera su rumbo con normalidad.

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Por lo que, tanto planteles como aficionados tuvieron que desalojar tribunas y campo en busca de refugio dentro de las mismas instalaciones, mientras cuerpos organizadores se encuentran monitoreando la situación hasta que consideren que esta no representa un peligro y poder retomar.

¿El partido entre Francia vs Irak en el Mundial 2026 podría reprogramarse?

En caso de que las condiciones climáticas no muestren una mejoría tras varios minutos de monitoreo por parte de las autoridades meteorológicas locales, la FIFA tendrá que determinar una posible reprogramación para las próximas horas de este mismo día.

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Los cuerpos organizadores se encuentran monitoreando la evolución del frente de tormenta para determinar si el juego podrá reanudarse esta misma tarde o si, por cuestiones logísticas y de seguridad para las decenas de miles de asistentes y los jugadores, tendrá que reprogramarse para las próximas horas.

La decisión final quedará en manos de la FIFA, que priorizará la seguridad de los jugadores y de los asistentes mientras continúan las evaluaciones climáticas. En las próximas horas se espera un comunicado oficial que confirme si el encuentro se reanuda o si deberá ser reprogramado.

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