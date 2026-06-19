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Samuel, hijo de James Rodríguez, enterneció con apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Samuel, hijo de James Rodríguez, protagonizó diversos momentos durante el partido de Colombia vs. Uzbekistán.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El gesto de Samuel, hijo de James Rodríguez, que enterneció a Colombia en el Mundial 2026
El gesto de Samuel, hijo de James Rodríguez, que enterneció a Colombia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Jamie Squire)

Samuel, hijo del futbolista James Rodríguez, enterneció a sus seguidores luego de mostrar su apoyo a la Selección Colombia durante el Mundial de fútbol 2026. El menor protagonizó varios momentos durante el debut de la Tricolor ante Uzbekistán, disputado el pasado miércoles 17 de junio en México.

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¿Cuáles fueron los momentos de Samuel, hijo de James, que enternecieron a los hinchas en el Mundial 2026?

Luego de que la Selección Colombia resultara ganadora en su debut del Mundial 2026 tras enfrentarse a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México el pasado miércoles, se conocieron, por medio de las redes sociales de Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, varios momentos que protagonizó el pequeño durante este encuentro deportivo.

Hijos de James Rodríguez llamaron la atención durante el triunfo de Colombia ante Uzbekistán
Hijos de James Rodríguez llamaron la atención durante el triunfo de Colombia ante Uzbekistán. (Foto AFP: Jamie Squire).

En la publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, se puede observar a Samuel listo para el partido junto a su hermana Salomé. Ambos lucieron atuendos en honor a la tricolor, una imagen que anteriormente había sido compartida por la joven.

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Sin embargo, la publicación también incluyó otras postales en las que Samuel apareció compartiendo con las mascotas del Mundial 2026, disfrutando de la zona en la que presenció el partido y mostrando el instante exacto en el que James Rodríguez ingresó a la cancha.

¿Cómo reaccionaron los fans de la Selección Colombia ante las fotos del hijo de James Rodríguez?

Las imágenes no pasaron desapercibidas entre los seguidores de James Rodríguez, quienes rápidamente llenaron la casilla de la publicación con mensajes de cariño hacia Samuel por haber acompañado a su padre en este importante momento de su carrera deportiva.

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“Tienes un gran futbolista de papá. Mi ídolo”, “Hermosos los Hermanitos, Dios los bendiga y acompañe junto con ese amado papá”, “Muero por los cachetes de Samuel el hijo de nuestro niño prodigio, besos y abrazos apretados desde Sabaneta”, “Hermoso Samuel igualito a su bello papá”, fueron algunos de los mensajes.

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