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Revelan qué pasó con el camarógrafo que cayó durante el partido Colombia vs. Uzbekistán: así salió del estadio

El camarógrafo derribado durante el partido de Colombia VS Uzbekistán tuvo que salir del Estadio en una ambulancia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así terminó el camarógrafo que fue arrollado durante el debut de Colombia en el Mundial
Así fue auxiliado el camarógrafo que cayó durante el debut de Colombia en el Mundial. (AFP/ Alfredo ESTRELLA -Freepik)

En la noche del miércoles 17 de junio, la Selección Colombi se enfrentó a Uzbekistán en su debut en la Copa Mundial FIFA 2026, logrando la victoria marcando 3 goles en Ciudad de México.

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Como era de esperarse, este glorioso momento unió a todo el país y en el Estadio se vio a un gran número de fanáticos celebrando el triunfo de los jugadores, quienes hasta el último minuto dieron lo mejor de ellos en la cancha.

Allí también estuvo Falcao y en esta ocasión no como jugador, sino como comentarista y esto llenó de mucha nostalgia a los colombianos porque claramente el tigre hace falta en la cancha, pero su emoción al ver triunfar a sus excompañeros no dio espera.

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Por otro lado, uno de los momentos que hacen historia en el fútbol colombiano fue el último gol, pues el Cucho Hernández defendió tanto esa pelota, hasta lograr pasarsela a Jáminton, quien marcó ese maravilloso último gol de la noche.

Sin embargo, uno de los episodios que generaron conmoción fue la caída de un camarógrafo, quien tuvo que ser auxiliado tras el fuerte momento en la cancha.

Las imágenes que no mostraron la transmisión tras la caída del camarógrafo en el Mundial
Así terminó el camarógrafo que fue arrollado durante el debut de Colombia en el Mundial. (Foto/ Federación Colombiana de Fútbol)

¿Qué pasó con el camarógrafo que cayó durante el partido de Colombia VS Uzbakistán?

A través de las redes sociales están circulando varios videos de la caída del camarógrafo de la Copa Mundial FIFA 2026, pues mientras Lucho Díaz defendía el balón, el jugador Khusanov de Uzbakistán se le fue encima al hombre.

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De hecho, el momento quedó tal cual registrado en vivo, viendo cómo la imagen se cayó tras el choque con el asiático.

Este instante llamó tanto la atención que, los televidentes y presentes en el Estadio se preguntaron qué pasó con el camarógrafo y videos muestran que, tuvo que ser auxiliado y llevado en ambulancia a un centro médico.

¿Se conocen detalles del camarógrafo que cayó durante el partido de Colombia VS Uzbakistán?

En los videos que circulan en las plataformas digitales desde diferentes ángulos, se vio cómo otros trabajadores de la FIFA corrieron para auxiliar al camarógrafo, a quien se le veía tendido en el piso sin poderse poner de pie.

Así fue auxiliado el camarógrafo que cayó durante el debut de Colombia en el Mundial.
Las imágenes que no mostraron la transmisión tras la caída del camarógrafo en el Mundial. (Foto/Freepik)

En los clips se podría ver que le dolía una de sus piernas y cuando por fin se pudo mover, caminaba cojo y así llegó hasta la ambulancia.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre el hombre, pero se espera que todo esté bien y que solo haya sido el impacto.

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