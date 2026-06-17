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¿Por qué Colombia no usará su camiseta amarilla en el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia no podrá usar su camiseta titular en su primer partido en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
colombia en el primer partido en el mundial 2026
Colombia no lucirá la camiseta amarilla en el primer partido en el Mundial 2026/AFP: Raul ARBOLEDA

La Selección Colombia disputará su primer partido del Mundial 2026 contra la Selección de Uzbekistán este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la ciudad de México, donde se llevó la inauguración de este importante encuentro deportivo.

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¿Qué uniforme usará Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la selección cafetera no usará su uniforme titular, sino que llevará su uniforme alternativo de color azul debido a que en este encuentro Colombia aparece como visitante, por lo que Uzbekistán lucirá su uniforme de color blanco.

uniforme oficial de colombia en el mundial 2026

Según se explicó Colombia tendrá su camiseta de color azul aguamarina, pantaloneta azul, detalles verde neón y el escudo de la Federación en los tonos amarillos.

Como dato curioso, será la primera vez que Colombia juegue con el uniforme de color azul desde el Mundial de 1998.

¿Cuándo usará Colombia la camiseta de color amarilla?

La Selección de Colombia usará su uniforme titular tradicional de color amarillo en sus siguientes dos partidos contra la Selección República Democrática de Congo, cuyo partido se dará el próximo martes 23 de junio y contra la Selección de Portugal, que competirán el sábado 27 de junio.

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¿Qué reacciones ha dejado el uso de la camiseta azul para Colombia en su primer partido en el Mundial 2026?

Luego de conocerse el uniforme que Colombia deberá usar en el primer partido en el Mundial miles de aficionados han reaccionado al respecto, donde muchos han manifestando que no es algo que les parezca significativo, mientras que otros lo han tomado como agüero y una señal a favor y otros en contra.

camiseta de colombia contra uzbekistan

Lo ciertos es que millones de colombianos alrededor del mundo se han mostrado muy ansiosos por este encuentro, pues esperan que Colombia pueda llevarse esos tres puntos tan necesarios y se lleven la victoria.

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Por lo pronto, los jugadores de la Selección Colombia siguen preparándose de la mejor manera para poder ofrecer el mejor desempeño en este encuentro deportivo.

Cabe destacar que, todos los partidos de Colombia los puedes sintonizar por la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN.

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