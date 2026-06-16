En las últimas horas, dos reconocidos actores se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmar con dolorosa fotografía en sus redes la pérdida de su bebé.

Por el momento, la noticia ha causado un sentido vacío por parte de los internautas por la dolorosa confesión que hicieron los actores al revelar el complicado momento por el que están atravesando a nivel emocional.

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¿Quién es la reconocida pareja de actores que anunció la dolorosa pérdida de su bebé?

El nombre del reconocido actor mexicano Jorge Blanco y su esposa que también es actriz, Stephanie Caire, se han convertido en tendencia tras una dolorosa publicación que compartieron en sus redes confirmando la pérdida de su primer bebé.

Jorge Blanco y Stephanie Caire anunciaron el fallecimiento de su bebé. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido en la cuenta oficial de Instagram de Jorge Blanco en la que cuenta con más de tres millones de seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Bebé, aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros. Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente”, expresó Jorge Blanco junto a su esposa en la descripción de la publicación.

En la fotografía que compartió la pareja mediante sus redes sociales, se evidencia que despidieron a su bebé en medio de un paisaje, en el que revelaron lo difícil que fue para ellos enterarse de la noticia y transmitírsela a sus seguidores:

Esta fue la dolorosa fotografía que compartió Jorge Blanco tras el fallecimiento de su bebé. | Foto: Freepik

“Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido tus papis. Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación”, añadieron.

¿En qué producciones han participado Jorge Blanco y Stephanie Caire?

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Cabe destacar que Jorge Blanco ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones a lo largo de su carrera, entre las más destacadas están: ‘Tini: el gran cambio de Violetta’, ‘Aquí no ha pasado nada’ y ‘Violeta’.

Mientras que Stephanie ha participado en otras producciones juveniles en las que adquirió gran popularidad a lo largo de su carrera.