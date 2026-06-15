Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

Han pasado cinco meses desde el trágico e inesperado fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, una partida que sigue generando dolor en sus seguidores y familiares, especialmente en momentos importantes.

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¿Qué promesa le tenía Yeison Jiménez a su hija mayor para sus 15 años?

Este 15 de junio era una fecha muy esperada por Yeison Jiménez, ya que su hija mayor, Camila Jiménez, llegaba a sus 15 años de edad, una de las fechas más importantes en las mujeres.

El fallecido cantante tenía todo planeado para hacer de esta fecha la mejor en la vida de Camila, por lo que tenía preparado una celebración por todo lo alto junto a su esposa Sonia Restrepo.

Sin embargo, la vida tenía unos planes diferentes para él y su familia, por lo que el cantante no pudo estar en esta fecha tan importante, algo que, por supuesto, le da un tono diferente a esta celebración que él tanto deseaba.

Precisamente, Lina Jiménez, hermana mayor de Yeison, compartió un emotivo mensaje en esta fecha para su sobrina en el que celebró la vida de Camila y le recordó que su papá le estaba celebrando desde el cielo.

Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto

Yeison Jiménez tenía planeado una gran fiesta de 15 años para su hija Camila. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue el mensaje que dejó la hermana de Yeison Jiménez a Camila Jiménez en sus 15 años?

Lina Jiménez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que recopiló fotos de Camila junto a Yeison y su familia a lo largo de su vida.

Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bb y ahora verte convertida en una mujer.

La hermana mayor de Yeison expresó su asombro al ver cómo su sobrina se creció tan rápido en un abrir y cerrar de ojos, no obstante, aseguró que, solo podía desearle lo mejor en su vida y celebrarle esta fecha como Yeison soñaba.

Eres hermosa, eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría, te quiero mucho Cami que Dios te conceda muchas años más.

Lina concluyó su mensaje dejándole claro a Camila que, a pesar de la tristeza que invade sus corazones con la partida de Yeison, ella sabía que él desde el cielo estaba orgulloso de la mujer que se había convertido.

Acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti.



Como era de esperarse estas palabras y fotos de Lina Jiménez han conmovido a los seguidores de Yeison, quienes han expresado el gran dolor que les da este tipo de fechas en las que no estará el cantante.