Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir

La cantante Karol G experimentó un incómodo momento con uno de sus fanáticos en pleno concierto en Toronto.

¿Fan subió a la tarima en concierto de Karol G?

La artista se encontraba al final de su presentación en Toronto de su gira "Viajando por el mundo Tropitour" cuando fue sorprendida por un fanático que burló su seguridad y terminó en la tarima.

El hombre subió al escenario y se fue rápidamente hacia ella, quien reaccionó abrazándolo, pero luego se alejó de él para seguir cantando.

Sin embargo, el hombre la tomó muy fuerte del brazo y en ese momento subió personal de seguridad para sacarlo de la tarima.

El joven no quería irse y haló a la artista del brazo, por lo que se puede observar como esta le pide que la trate suave, pues se logra escuchar cuando le dice "pacito, pacito".

Los de seguridad se lo llevan cargado, mientras este le grita cosas a Karol G y ella se aleja del escenario y se va, aparentemente asustada, hacia donde los músicos.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el momento incómodo con fan en concierto de Karol G?

Luego de que varios asistentes lograran registrar el momento y compartirlo en sus redes sociales, varios internautas reaccionaron al respecto.

Algunos aplaudieron la reacción de la artista, otros criticaron el sistema de seguridad de la colombiana y otros cuestionaron al joven, criticando el comportamiento que tuvo y comparándolo con la seguidora que también subió a la tarima en uno de los conciertos en Chicago, donde la Bichota se mostró más amorosa.

Muchos admiradores han destacado los riesgos de permitir que los fanáticos suban al escenario, haciendo un llamado al equipo de Karol G a estar más pendientes y velar por su seguridad.

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Por ahora, la paisa sigue disfrutando de su gira mundial y preparándose para lo que será el lanzamiento de su álbum "No me arrepiento de sentir tanto", que se dará el próximo 7 de agosto.

Sus fanáticos se han mostrado a la expectativa de lo que puede tener este álbum, pues ha dejado ver que será muy diferente a sus anteriores álbumes.