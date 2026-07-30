Así lucía Luciano D'Alessandro de MasterChef antes de ser famoso, ¿irreconocible?

Desde la llegada de MasterChef Celebrity a la pantalla del Canal RCN, uno de los participantes que más ha llamado la atención de los televidentes ha sido el actor venezolano Luciano D'Alessandro.

Artículos relacionados Karol G Le pidieron una canción de Shakira a Karol G en pleno concierto: así reaccionó

¿Cómo lucía Luciano D'Alessandro, participante de MasterChef Celebrity, antes de ser famoso?

Luciano tiene encantados a los televidentes de MasterChef Celebrity y también a sus compañeros, muestra de ellos son Emiro Navarro y Lina Tejeiro, quienes no pierden oportunidad para piropearlo.

Sin duda alguna, su físico y carisma dentro de la cocina más famosa del mundo ha despertado el interés de muchos por conocer más sobre su vida y su trayectoria.

Luciano es recordado por muchos por protagónico en La ley del corazón en donde dio vida al abogado Pablo Domínguez, un papel que catapultó su carrera en Colombia a lo más alto.

Precisamente, en las últimas horas se viralizaron unas imágenes suyas de cuando empezaba en el mundo del entretenimiento.

Así se veía Luciano D'Alessandro en su juventud. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la música: hallan muerto en su casa a famoso artista de electrónica

¿Cuáles son las fotos de Lucianao D'Alessandro de su juventud que salieron a la luz?

En redes sociales se viralizaron unas fotografías del actor venezolano en las que aparece con diferentes estilos y looks de sus primeros años en la televisión.

Las imágenes muestran a un Luciano D'Alessandro mucho más joven, con un cabello más largo, sin barba y con una apariencia muy distinta a la que luce actualmente.

Las fotografías corresponderían a una etapa en la que el actor tenía poco más de 20 años y daba sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.



Aunque el paso del tiempo ha transformado su imagen, muchos seguidores coinciden en que conserva algunos de los rasgos que lo han caracterizado durante toda su carrera, como su inconfundible sonrisa

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprende al mostrar detalle del físico de su hija Emilia: así luce

¿Cómo llegó Luciano D'Alessandro al mundo del entretenimiento?

Luciano D'Alessandro nació en El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Desde muy joven mostró interés por el mundo del entretenimiento en donde empezó como modelo y actor de comerciales.

Tras esto, empezó en la televisión en papeles secundarios a principios de los 2000, ahí empezó su gran camino en diferentes producciones internacionales hasta que dio el salto a Colombia.

Luciano ha participado en producciones como La ley del corazón 1 y 2, Enfermeras, entre otras, consolidándose como uno de los galanes más reconocidos de la televisión nacional.