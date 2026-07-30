Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara sorprende al mostrar detalle del físico de su hija Emilia: así luce

Paola Jara volvió a enternecer a sus seguidores al compartir nuevas imágenes de su hija Emilia: "Está gigante".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara mostró nuevos detalles de Emilia
Paola Jara mostró lo grande que está su hija Emilia. (Fotos Canal RCN)

Paola Jara volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una nueva fotografía de Emilia, la hija que tuvo junto a Jessi Uribe.

Artículos relacionados

Paola Jara volvió a compartir foto de su hija Emilia y causa ternura

La cantante de "Mala mujer" dio a luz a su primera hija el 19 de noviembre de 2025 y desde ese momento se ha mostrado enfocada en compartir tiempo junto a ella y disfrutar de su crecimiento.

Desde la llegada de Emilia, Paola Jara ha compartido con frecuencia algunos momentos de su nueva etapa como madre.

Aunque procura mantener cierta privacidad la identidad de la menor, en varias ocasiones ha publicado imágenes y videos mostrando cómo ha sido esta experiencia junto a Jessi Uribe.

Precisamente, en la mañana del 30 de julio la cantante antioqueña compartió una tierna fotografía de su hija en sus historias de Instagram.

Paola Jara reveló la curiosa razón por la que cambió su nombre
Paola Jara compartió tierna foto de Emilia. (Foto de AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la tierna foto que Paola Jara compartió de Emilia?

A través de sus redes sociales, la intérprete de música popular publicó una tierna imagen en la que aparece Emilia de espaldas, dejando ver lo grande que está.

Aunque Paola Jara continúa siendo reservada con la exposición de su hija, de vez en cuando comparte algunos momentos especiales de esta nueva etapa como madre.

La fotografía rápidamente despertó la reacción de sus seguidores, quienes destacaron el crecimiento de la pequeña y también su gran cabellera oscura parecida a la de la antioqueña.

Comentarios como "cómo ha crecido", "el tiempo pasa muy rápido" y "qué hermosa" fueron algunos de los que más se repitieron entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Por qué Paola Jara no ha revelado el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe antes del nacimiento de Emilia anunciaron en diferentes entrevistas que no mostrarían el rostro de ella.

La razón detrás de esta decisión que siguen cumpliendo fue por iniciativa de Jessi Uribe, quien reveló las malas experiencias que había tenido con sus otros hijos al mostrarlos en redes sociales.

El bumangués aseguró que por esta razón prefería proteger a Emilia de la exposición mediática y que la atacaran por cosas ajenas a ella.

Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia en medio de rumores con Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara decidieron no mostrar el rostro de Emilia. (Foto Canal RCN | Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La inesperada confesión de Cara Rodríguez sobre sus deseos de ser madre otra vez Influencers

Cara Rodríguez reveló detalles sobre sus planes de maternidad, ¿Se viene un bebé?

Cara Rodríguez emocionó a sus seguidores al hablar sobre la posibilidad de ser madre por segunda vez.

karina garcia responde criticas por su maternidad Karina García

Karina García arremetió contra los que la critican por su maternidad y tener tantos hijos

La influenciadora Karina García envió contundentes palabras a quienes juzgan su labor como madre y embarazo.

Karen Sevillano revisó el celular de Neider y descubrió algo que no esperaba Karen Sevillano

Karen Sevillano revisó el celular de Neider y se encontró con un inesperado panorama

Karen Sevillano compartió la curiosa reacción que tuvo tras descubrir algo inesperado en medio de la situación.

Lo más superlike

Te contamos cuáles son los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo

Los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo para mantener su físico a los 41 años

Cristiano Ronaldo mantiene su buen estado físico con una dieta que se basa en tres alimentos fáciles de implementar.

Luciano D'Alessandro antes de ser famoso MasterChef Celebrity Colombia

Así lucía Luciano D'Alessandro de MasterChef antes de ser famoso, ¿irreconocible?

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó

Karely Ruíz se pronunció tras incidente en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?

drake en concierto de karol g Karol G

Reconocido cantante asistió a concierto de Karol G y los relacionan sentimentalmente