Paola Jara volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una nueva fotografía de Emilia, la hija que tuvo junto a Jessi Uribe.

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Paola Jara volvió a compartir foto de su hija Emilia y causa ternura

La cantante de "Mala mujer" dio a luz a su primera hija el 19 de noviembre de 2025 y desde ese momento se ha mostrado enfocada en compartir tiempo junto a ella y disfrutar de su crecimiento.

Desde la llegada de Emilia, Paola Jara ha compartido con frecuencia algunos momentos de su nueva etapa como madre.

Aunque procura mantener cierta privacidad la identidad de la menor, en varias ocasiones ha publicado imágenes y videos mostrando cómo ha sido esta experiencia junto a Jessi Uribe.

Precisamente, en la mañana del 30 de julio la cantante antioqueña compartió una tierna fotografía de su hija en sus historias de Instagram.

Paola Jara compartió tierna foto de Emilia. (Foto de AFP)

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¿Cuál fue la tierna foto que Paola Jara compartió de Emilia?

A través de sus redes sociales, la intérprete de música popular publicó una tierna imagen en la que aparece Emilia de espaldas, dejando ver lo grande que está.

Aunque Paola Jara continúa siendo reservada con la exposición de su hija, de vez en cuando comparte algunos momentos especiales de esta nueva etapa como madre.

La fotografía rápidamente despertó la reacción de sus seguidores, quienes destacaron el crecimiento de la pequeña y también su gran cabellera oscura parecida a la de la antioqueña.

Comentarios como "cómo ha crecido", "el tiempo pasa muy rápido" y "qué hermosa" fueron algunos de los que más se repitieron entre los internautas.

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¿Por qué Paola Jara no ha revelado el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe antes del nacimiento de Emilia anunciaron en diferentes entrevistas que no mostrarían el rostro de ella.

La razón detrás de esta decisión que siguen cumpliendo fue por iniciativa de Jessi Uribe, quien reveló las malas experiencias que había tenido con sus otros hijos al mostrarlos en redes sociales.

El bumangués aseguró que por esta razón prefería proteger a Emilia de la exposición mediática y que la atacaran por cosas ajenas a ella.