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Karen Sevillano revisó el celular de Neider y se encontró con un inesperado panorama

Karen Sevillano compartió la curiosa reacción que tuvo tras descubrir algo inesperado en medio de la situación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano revisó el celular de Neider y descubrió algo que no esperaba
Karen Sevillano revisó el celular de Neider y descubrió algo que no esperaba. (Foto Canal RCN).

Karen Sevillano vivió un curioso momento junto a Neider luego de revisar su celular y encontrarse con un panorama que no esperaba. La creadora de contenido reaccionó ante lo que descubrió en el dispositivo de su pareja y compartió detalles de la situación con sus seguidores.

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¿Qué encontró Karen Sevillano en el celular de su novio Neider?

Karen Sevillano quiso poner a prueba a su novio Neider con un curioso método para descubrir qué contenido suele consumir en Instagram, por lo que decidió compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un supuesto truco para revisar los intereses de sus parejas en la red social y decidió aplicarlo con el creador de contenido.

Karen Sevillano reveló qué pasó al revisar el celular de su novio Neider
Karen Sevillano reveló qué pasó al revisar el celular de su novio Neider. (Foto Canal RCN).

Por esta razón tomó el celular del creador de contenido para ingresar al buscador de su perfil sin imaginar que se encontraría con un resultado que no esperaba, pues las búsquedas de su pareja estaban relacionadas con temas como gimnasio, cortes de cabello y comida.

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“Les voy a dar un tip para que ustedes sepan si su marido se la pasa viendo nalga. Usted lo que va a hacer es meterse al Instagram de su marido y se mete aquí en donde dice ‘buscador’, en la lupita, y lo que aparezca en esta lupita es lo que se la pasa viendo su marido”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karen Sevillano al tip para saber qué ven sus parejas en las redes sociales?

La situación terminó generando una divertida reacción entre la pareja, ya que Neider le preguntó dónde estaban los supuestos contenidos de mujeres que ella esperaba encontrar. Y aunque el resultado parecía favorecer al influenciador, Karen no dejó pasar la oportunidad para bromear y aseguró que podría existir otro perfil desde donde él vería ese tipo de contenido.

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“Porque las estás viendo en un perfil falso que tienes, esta semana te pesco”

Como era de esperarse, el curioso tip de Karen Sevillano no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios y bromas a la forma en la que la influenciadora decidió descubrir qué contenido veía su novio Neider en Instagram.

La inesperada sorpresa que encontró Karen Sevillano al mirar el celular de Neider
La inesperada sorpresa que encontró Karen Sevillano al mirar el celular de Neider. (Foto Canal RCN).
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