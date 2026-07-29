Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Este miércoles 29 de julio, hubo un gran revuelo en redes luego de que Karina García hablara sobre el género de su tercer hijo, pues Yina Calderón ya había sacado a la luz este secreto, el cual, ni la misma Karina sabe.

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Precisamente, a través de las plataformas digitales, salió un clip de Yina confesando que el bebé de su hermana es un niño y que el de Karina “también”; lo dijo con tanta seguridad que, muchos de sus seguidores les creyeron, pues ella siempre adivina esas cosas.

Por eso mismo, es que García se pronunció sobre el tema para ponerle fin a los rumores y confirmar su lo que dijo su excompañera de La casa de los famosos Colombia es verdad, e incluso, la misma Isa, hija de Karina, se manifestó al respecto.

Es así como, la modelo paisa dejó saber los detalles sobre su tercer heredero y frenó en seco a quienes están hablando del tema.

¿Qué dijo Karina García sobre el género de su hijo?

Por medio de la red social ‘X’, Karina García rompió el silencio y dijo que, solo su hija Isa Vargas sabe el género de su bebé y fue enfática al escribir que nadie más; además, expresó que las demás personas están especulando a ver si le atinan.

Karina García puso fin a las especulaciones sobre el género de su bebé. (Foto/ Canal RCN)

Así estaría respondiéndole a Yina Calderón desmintiendo que ella sabe si su examiga tendrá una niña o un niño.

Por su parte, Isa compartió un video haciendo mofa sobre el tema, ya que en sus manos publicó una carpeta, la cual tendría los resultados del género de su hermanito o hermanita, usando el audio de que le ayuden a controlar su lengua, ya que es la única que sabe la verdad.

¿Cuándo revelará el género del bebé de Karina García?

Mucho se ha hablado del embarazo de Karina García y precisamente, ella ya ha dejado claro que, dentro de los próximos días conocerá el género de su tercer hijo y se hará por medio de un evento familiar.

Karina García respondió a los rumores sobre su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Por eso fue precisa al decir que ella no sabe tampoco si viene en camino otra hija u otro hijo.

Para sus fanáticos, solo es cuestión de tener paciencia para ver si ella pronto comparte el género del bebé a través de las redes.