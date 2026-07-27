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Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?

La mamá de Sebastián Villalobos, participante de MasterChef está casada con una mujer, ella es su esposa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?
Ella es María Fernanda, la bella pareja de la mamá de Sebastián Villalobos. | Foto: Canal RCN

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes se han sorprendido con la participación de todos los famosos en la cocina más famosa del país y uno de los que más ha captado la atención es Sebastián Villlalobos.

Así también, los internautas han recordado que Sebastián contó hace varios años sobre la orientación de su madre Viviana, quien está casada con una mujer en la actualidad.

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¿Quién es la actual pareja de la mamá de Sebastián Villalobos?

El nombre de Viviana se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser la mamá de Sebastián Villlalobos, uno de los participantes de MasterChef Celebrity, sino también, por el contenido que comparte en sus redes sociales al ser una destacada creadora de contenido digital y ser madre de tres hijos.

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?
Ella es la bella pareja de la mamá de Sebastián Villalobos. | Foto: Canal RCN

Además, los internautas se han sorprendido al ver que la mamá de Sebastián está casada con una mujer llamada María Fernanda.

En una reciente publicación compartida por parte de la mamá de Sebastián Villalobos a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 250 mil seguidores, unas emotivas palabras junto a su pareja, expresando las siguientes palabras:

“Los lugares llenos de calma nos recuerdan que la paz siempre ha sido un camino de regreso a nosotros mismos”, agregó Viviana Villalobos en la descripción de la publicación.

¿Quién es y a qué se dedica María Fernanda, la esposa de la mamá de Sebastián Villalobos?

En la actualidad, María Fernanda cuenta con una gran cantidad de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 21 mil seguidores en la que comparte varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?
¿Quién es la bella esposa de la mamá de Sebastián Villalobos? | Foto: Canal RCN

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El contenido que sube María Fernanda es en su mayoría de pareja, pues, ha tenido la oportunidad de expresar en varias ocasiones lo enamorada que está de su esposa.

La última publicación que tiene María Fernanda se trata sobre la celebración del cumpleaños de Viviana a quien felicitó con emotivas palabras.

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