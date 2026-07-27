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Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

Se hizo viral el instante en que una docena de personas quedó atrapada más de una hora en lo alto de una atracción mecánica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla.
Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. (Foto: Freepik)

En redes sociales se ha viralizado el impactante momento en el que más de una docena de personas se quedó atrapada en lo alto de una atracción mecánica en la Feria de Chalco, México.

Las autoridades los rescataron ilesos.
Las autoridades los rescataron ilesos. (Foto: Freepik)

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¿Cómo fue el incidente en la feria de Chalco en el que varias personas se quedaron atrapadas en una atracción mecánica?

En el video se observa al grupo de asistentes suspendidos en la parte superior del juego, gritando y pidiendo ayuda, mientras dos personas subían por la estructura metálica para intentar rescatarlos ante la mirada expectante de los demás asistentes.

¿Qué informaron las autoridades locales sobre el incidente en la feria?

Las autoridades locales informaron que el incidente fue atendido de inmediato y, tras casi una hora de labores, lograron poner a salvo a todos los involucrados. Aunque no se reportaron lesionados varios presentaron crisis nerviosas.

Como medida preventiva, se anunciaron revisiones en todas las atracciones y se pidió a la comunidad alertar sobre cualquier falla o eventualidad. La torre, protagonista del accidente, suspendió sus actividades para que se pueda esclarecer lo ocurrido.

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Además, se reforzará la presencia de personal capacitado para atender emergencias y se exigirá a los operadores cumplir con estándares más estrictos.

Las imágenes generaron gran impresión entre los internautas, pues la caída desde más de diez metros de altura habría resultado fatal o incapacitante en el mejor de los casos.

Las imágenes de la falla mecánica se hicieron virales en redes sociales.
Las imágenes de la falla mecánica se hicieron virales en redes sociales. (Foto: Freepik)

El hecho ocurrió en la colonia Casco de San Juan, donde se celebran los festejos patronales en honor a Santiago Apóstol, una tradición que cada año reúne a cientos de visitantes.

Muchos usuarios expresaron su preocupación por la falta de mantenimiento y exigieron mayor control en este tipo de eventos masivos.

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Los organizadores del evento ni los mandatarios locales se han pronunciado sobre el incidente, mientras el video continúa viralizándose en redes sociales.

A pesar de la tensión generada por las imágenes, las festividades patronales en honor a Santiago Apóstol siguen desarrollándose con normalidad.

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