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Andrea Valdiri recibió fuerte impacto en el rostro de Ana del Castillo: todo quedó en video

Andrea Valdiri mostró la herida que sufrió tras un inesperado accidente con la cantante de vallenato Ana del Castillo

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Ana del Castillo golpeó a Andrea Valdiri
Ana del Castillo le dejó marca en la boca a Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN y AFP)

Andrea Valdiri y Ana del Castillo protagonizaron un inesperado momento que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

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¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y Ana del Castillo?

En las imágenes se observa a Ana del Castillo y Andrea Valdiri interpretando con gran entusiasmo la reconocida ranchera "Mátalas", de Alejandro Fernández.

Al inicio de la canción, la cantante de vallenato sostenía el micrófono mientras ambas disfrutaban del momento. Sin embargo, segundos después Andrea tomó el turno para cantar y fue allí cuando ocurrió el inesperado incidente.

Mientras seguía el ritmo de la música, Ana estiró uno de sus brazos sin percatarse de la cercanía de Valdiri y terminó golpeándola accidentalmente con el micrófono directamente en el rostro.

Aunque todo ocurrió en cuestión de segundos, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para provocarle una herida a Andrea Valdiri.

Rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri desatan revuelo
Andrea Valdiri mostró cómo quedó tras golp* en el rostro. (Foto / Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras el accidente con Ana del Castillo?

Ana del Castillo al notar que la creadora de contenido comenzaba a sangrar por la boca, cambió inmediatamente su expresión y empezó a pedirle disculpas una y otra vez.

Le partí la boca, le partí la boca.

Ana del Castillo no paró de pedirle disculpas a Andrea y se puso tan asustada que Valdiri le tuvo que calmarla porque sentía que le podía dar un 'paro cardiaco'.


Pese a lo sucedido, Andrea se tomó de buena manera lo sucedido y hasta se empezó a reír de lo que había pasado, por lo que Ana empezó a calmarse.

Luego que le parara la sangre Andrea mostró que continuaron disfrutando de su noche de karaoke, eso sí, cada una por separado.

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