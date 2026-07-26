Sale a la luz video completo del último concierto de Yeison Jiménez: "Antes de irme quiero..."

Los recuerdos de Yeison Jiménez siguen apareciendo y emocionando a quienes acompañaron su carrera desde sus inicios.

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¿Cómo fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente del 10 de enero?

Esta vez fue su propio equipo de trabajo el que decidió compartir un video muy especial: el registro completo del último concierto que ofreció el artista antes de su fallecimiento.

La grabación corresponde a la presentación realizada en Málaga, Santander en la noche del 9 de enero y madrugada del 10 de enero, el día que lamentablemente falleció.

Esa noche que hoy adquiere un significado completamente distinto para su familia, sus músicos y miles de seguidores quedó inmortalizada en un video que fue publicado en YouTube este 26 de enero.

Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que lo quisimos. Hoy compartimos el registro de lo que fue el último concierto de Yeison Jiménez en Málaga, Santander.

Así fue el último concierto de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y AFP)

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¿Cuáles fueron las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto el 9 de enero?

En este video compartido en la cuenta de YouTube de "Sírvalo Pues" el artista interpretó varios de sus éxitos e interactuó con el público como siempre lo hacía.

Precisamente, al final del concierto el cantante quiso abrir su corazón y hablar sobre el sueño que cumplió y el que quería cumplir en este 2026 por sus 15 años de carrera artística.

En octubre este servidor cumple 15 años de carrera, desde los 20 y en esa época Dios, teniendo ya 35, quiero contarles que tenía un reto muy grande en la vida.

Yeison se mostraba feliz porque estaba a punto del 'sold out' de su segundo estadio El Campín, el cual tenía planeado para marzo de este año.

Quería ser el primero que llenara un estadio en la música popular. Fue el mejor concierto de la historia de la música regional colombiana. Vamos a tener 45 mil boletas. Nos vemos en El Campín el 28 de marzo.

El artista finalizó su presentación con una de sus canciones favoritas "MLP" con la que sin saberlo se despidió de los escenarios para siempre.