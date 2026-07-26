Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sale a la luz video completo del último concierto de Yeison Jiménez: "Antes de irme quiero..."

El día en que habría cumplido 35 años, se reveló el video del último concierto de Yeison Jiménez en Málaga, Santander.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
último concierto de Yeison Jiménez
Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes de su accidente. (Fotos Canal RCN e IA)

Los recuerdos de Yeison Jiménez siguen apareciendo y emocionando a quienes acompañaron su carrera desde sus inicios.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente del 10 de enero?

Esta vez fue su propio equipo de trabajo el que decidió compartir un video muy especial: el registro completo del último concierto que ofreció el artista antes de su fallecimiento.

La grabación corresponde a la presentación realizada en Málaga, Santander en la noche del 9 de enero y madrugada del 10 de enero, el día que lamentablemente falleció.

Esa noche que hoy adquiere un significado completamente distinto para su familia, sus músicos y miles de seguidores quedó inmortalizada en un video que fue publicado en YouTube este 26 de enero.

Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que lo quisimos. Hoy compartimos el registro de lo que fue el último concierto de Yeison Jiménez en Málaga, Santander.

Le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su cumpleaños
Así fue el último concierto de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y AFP)

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto el 9 de enero?

En este video compartido en la cuenta de YouTube de "Sírvalo Pues" el artista interpretó varios de sus éxitos e interactuó con el público como siempre lo hacía.

Precisamente, al final del concierto el cantante quiso abrir su corazón y hablar sobre el sueño que cumplió y el que quería cumplir en este 2026 por sus 15 años de carrera artística.

En octubre este servidor cumple 15 años de carrera, desde los 20 y en esa época Dios, teniendo ya 35, quiero contarles que tenía un reto muy grande en la vida.

Yeison se mostraba feliz porque estaba a punto del 'sold out' de su segundo estadio El Campín, el cual tenía planeado para marzo de este año.

Quería ser el primero que llenara un estadio en la música popular. Fue el mejor concierto de la historia de la música regional colombiana. Vamos a tener 45 mil boletas. Nos vemos en El Campín el 28 de marzo.

El artista finalizó su presentación con una de sus canciones favoritas "MLP" con la que sin saberlo se despidió de los escenarios para siempre.

Antes de irme quiero cantar una canción que me gusta mucho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid en los iHeartRadio Music Awards 2025 Feid

¿Ya olvidó a La Bichota? Feid es captado besándose con una chica en las playas de Marbella

Feid es tendencia luego de que se difundieran imágenes en las que aparece besándose con una joven en las playas de Marbella.

Karol G en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair Karol G

Influencer alemán le declara su amor a Karol G: "Quiero hacer 'Verano Rosa' parte 2 contigo"

Un influencer alemán acaparó la atención en redes sociales al expresar públicamente su interés por Karol G con un llamativo mensaje.

Le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su cumpleaños Yeison Jiménez

¡Feliz cumpleaños, Yeison Jiménez! Así fue el emotivo homenaje de su agrupación en el Movistar Arena

Con torta y un emotivo homenaje, la agrupación de Yeison Jiménez recordó al artista en la fecha en la que habría cumplido 35 años.

Lo más superlike

Alejandro Estrada y Juanda Caribe bailando juntos Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Juanda Caribe fueron captados bailando juntos: ¿hicieron las paces?

Alejandro Estrada y Juanda Caribe sorprendieron a sus seguidores luego de ser captados abrazados y bailando juntos en evento.

Bebé recién nacido sujetando la mano del médico Viral

VIDEO | Recién nacido se hace viral al no soltar al médico que lo recibió al nacer

Trofeo de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Estos han sido los primeros eliminados de todas las temporadas de MasterChef Celebrity Colombia

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo